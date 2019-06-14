日本瘋挑戰「放手喝珍奶」　關鍵字一搜…全是巨乳！網驚：正版波霸啊

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珍珠奶茶又稱波霸奶茶，是日本現在最潮流的飲品，但不只喝的要奶，喝法也要夠波霸！推特上流行起一個關鍵字「手放しタピオカ（放手喝珍奶）」，一搜尋，全都是巨乳正妹的照片，而珍奶就放在豐滿的胸上。

今流行りの手放しタピオカしてみた pic.twitter.com/qT30vJw1pQ — 絵守未來 公式 (@miku_emori) 2019年6月10日

其實這是一個推特挑戰，看看女孩子們究竟能不能「放開雙手」喝珍奶，那珍奶要放在哪？當然就是直接放在胸部上，至於挑戰能否成功，就看女孩們的胸前夠不夠雄偉。

在推特上一搜尋關鍵字，立刻跳出大量的巨乳正妹挑戰照，有女孩上半身雖包得緊，但仍然藏不住好身材，另外也有女孩不怕展現，直接穿爆乳白色小背心，看得令人臉紅心跳；就連H罩杯寫真女星水月桃子也加入挑戰，相當養眼。

事實上，這挑戰源於日本繪師比村奇石日前在推特PO出的一張繪圖，女孩坐在車廂內，將珍奶放在胸部上直接喝，吸引乘客視線，發現自己被注視後才用手拿下珍奶，並與他人分享。照片隨後在網路上爆紅，也因此促成此網路挑戰。