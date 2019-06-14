不只白宮請願過關！日連署支持「反送中」：外務大臣快表態　全國逾50議員支持

▲上百萬香港民眾參與「反送中」遊行。（圖／路透社）

記者林瑩真／編譯

香港政府執意修訂《逃犯條例》，上百萬人民發起「反送中」遊行運動，卻演變成警民衝突，引起國際關注。現在，不只美國白宮請願書過關，日本民間組織也發起連署，希望日本外務大臣河野太郎可以表明日本「反送中」及反對暴力的立場。

日本組織Youth Democracy Promotion Agency（YDPA）在網站「Change.org」發起連署，「現在，香港處於非常危險的狀況」！連署提到，雖然日本人能做到的不多，但作為民主國家，希望透過外務大臣河野太郎向香港表明日本的立場，反對反送中、反對「向非暴力示威遊行使用暴力」。

連署中指出，一旦香港《逃犯條例》修訂通過，中國可以在香港逮捕所有「對中國不利的人」，並進行不透明審判，這不僅是香港人的問題，也會影響日本人等外國人，「日本對《逃犯條例》沉默，就等同於默認日本言論自由的終結」。

連署表示，香港超過百萬人民聚集抗議，香港政府卻漠視一切，執意修法。《逃犯條例》不僅在忽視民意下進行，更是直接限制了將引渡到中國的罪犯的言論自由，這是絲毫不討論、直接摧毀日本及香港共同價值觀的行為，日本作為民主國家絕不能忍受。

▲日本人連署，希望外務大臣能夠向香港政府表明態度。（圖／翻攝自Change.org官網）

連署指出，美國及歐盟都對此提出抗議，英國、加拿大也表明擔憂，希望日本能站出來，由外務大臣河野太郎表明態度。雖然河野太郎尚未對此回應，不過他曾在推特（Twitter）表示：「作為香港的朋友，很擔心最近情勢，尤其有很多傷者，很是心痛，希望透過和平對話來解決，維持香港自由與民主」。

目前已經有超過1400名民眾連署，並持續增加，其中包括東京、大阪、京都、北海道、千葉縣、琦玉縣、靜岡縣、福岡縣、秋田縣、兵庫縣、岐阜縣、長崎縣、神奈川縣、愛知縣、愛媛縣、新瀉縣、和歌山縣及福島縣等超過50名各級議會議員署名支持。