名歌星少女時代主唱黃雅珉　取回「母與子」自畫像引起騷動

▲名歌星少女時代主唱黃雅珉，託台灣知名一指畫家匡乙畫「母與子」自畫像，親自取畫引起騷動。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

與況明潔組成雙人少女偶像團體「城市少女」走紅於台灣演藝圈的黃雅珉，委託台灣知名一指畫家匡乙完成的「母與子」自畫像，她6月13日前來台南市學甲區老塘湖藝術村，親自取回「母與子」自畫像，引起許多遊客的關注與騷動。

台灣知名一指畫家匡乙說，他在一個多前接到名歌星少女時代主唱黃雅珉，請託要求畫一幅與兒子在一起的自畫像，因為當時也不知道如何開價，因為以前他是少女時代的歌迷，就用互換禮物來做紀念。

匡乙畫家好奇問歌星黃雅珉，那麼多的畫家，為何要選擇瘋瘋癲癲的匡乙作畫，黃雅珉表示，很早以前，就有想要母與子在一起的自畫像，但都沒有讓她心動過，後來因為看到媒體有刊出瘋癲畫家的一指作畫作品，才認識了台灣有這樣的奇材，用一指能畫出這樣生有生命力的畫，因此決定讓匡乙完成他們「母與子」自畫像。

有一指作畫名號的台灣瘋癲畫家匡乙表示，在沒有任何現場表情記憶黃雅珉，以及其兒子，要如何畫的生動逼真，包括他們母與子流露的真情互動，的確是一種考驗與難題，為了畫這幅畫，費了不少心思，抓眼神的方向，高低落差，母與子互動的情形，都是他自己想像，用一指一指點畫出來。