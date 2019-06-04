找工作玩扭蛋端午有禮　永康就業中心與民同樂

▲雲嘉南分署永康就業中心辦理「粽藝人生、扭轉乾坤」徵才活動，提供 200個工作機會，請民眾把握機會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「端午節」是中國社會傳統的四大節日，為了讓民眾找工作都有好彩頭，雲嘉南分署永康就業中心特於6月6日辦理「粽藝人生、扭轉乾坤」徵才活動，讓你端午節找工作『包中（粽）』，當天有8家廠商設攤，提供 200個工作機會，請民眾把握機會。

活動於6日上午9時至11時，永康中心3樓會議室（永康區中山北路147號）舉辦，設攤的廠商有勝騰食品、奇菱科技、臺南紡織、宏和精密紡織、南光化學製藥、德義海有限公司、亮鴻企業社、昇揚集成公司等8家廠商，另有宏遠興業、贊暉實業、永康幼兒園等3家廠商代收履歷。提供現場技術員、電機(機械)人員、化工人員、堆高機人員、織布機檔車作業員、工務工程師、微生物品管檢驗人員、物化品管檢驗人員、生產專員、巡檢員、儀電設備工程師、包裝作業員…等200個工作機會。

永康就業中心表示，夏日炎炎又適逢端午，就業中心特別準備了勞動部「阿春部長」創意掛耳茶包，讓民眾消暑，同時設計互動遊戲，吸引民眾至就業中心找工作，讓民眾更了解就業中心服務內容、提高民眾運用就業中心相關資源外，雇主也能即時找到人才，更能展現就業中心多元與創意的服務，活動當天只要應徵1家以上的廠商，即可參加扭蛋活動，奬品有粽子、冰淇淋蛋粽、福袋，數量有限，送完為止，歡迎求職者踴躍參加。

欲知相關活動更詳細訊息可上雲嘉南分署網站：https://goo.gl/R7nenb/或臉書搜尋關鍵字「賈好嘉」或電洽：06-2038560永康就業中心或加入永康就業中心的LINE(ID:@pkx6862r)。