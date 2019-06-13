國民黨採納多一家媒體轉播政見會　郭台銘笑看中天記者：「幫妳拿麥克風！」

▲國民黨政見會的轉播媒體將有多元選項，郭台銘今（13）日受訪時面對中天電視台態度也明顯轉變，笑著對記者說：「我幫妳拿麥克風！」（圖／記者湯興漢攝)

記者林淑慧／台北報導

國民黨總統初選候選人郭台銘日前因不滿電視政見會第3場由中天電視台轉播，建議重新找關注經濟議題的電視台，已獲國民黨採納，郭台銘今（13）日受訪時特別點明中天電視台，態度也明顯轉變，笑著對記者說：「我幫妳拿麥克風！」

郭台銘日前在國民黨因不滿電視政見會第3場由中天電視台轉播，在會中表達抗議，參與座談會的台大政治系教授張亞中也表示，郭台銘對電視台主辦方感到不舒服，郭辯論起來就不會很放心，所以提出一個禮拜內重新找電視台，郭台銘之後建議找非凡、台視及民視等三家電視台。

郭台銘今天接受媒體聯訪時表示，主持會議的國民黨副主席兼祕書長曾永權已採納其意見，今天早上七點多雙方通過電話，已和郭台銘推薦的其中一家電視台約好開會時間，讓國民黨政見會的轉播媒體能夠多一個選擇；外界推測，可望由關注經濟議題的非凡出線。

▲國民黨總統初選候選人郭台銘今(13)日出席台大癌醫中心捐贈簽約典禮。（圖／記者湯興漢攝）

針對立委沈智慧指出國民黨總統初選候選人要是不簽公約就要退出輔選，郭台銘對此表示，這是黨中央訂的辦法，黨中央開會已經講清楚，給了一張紙條說不能對外再講，這個東西簽不簽是一個自律公約，前天打給國民黨副主席曾永權是關心為什麼他當乖乖牌，卻被國民黨內部人士走漏消息。

另外，為爭取選民支持，郭台銘近期勤走基層，預計於本月底、暫訂為6月29日晚間舉行活動，對於外界解讀為「造勢活動」，郭台銘表示是回到出生地板橋與老同學們會面，性質屬於敦親睦鄰，目前會以新北市板橋地區為主。