郭台銘估民進黨初選蔡英文勝出　郭：政見辯論要求不看讀稿機

▲國民黨總統初選提名的鴻海董事長郭台銘表示，全球自金融海嘯以來最嚴重情勢已經出現，但目前只看到蔡總統在拚選舉，國政處於停擺狀態。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

民進黨總統候選人初選結果預計今（13）日出爐，國民黨總統初選候選人、鴻海董事長郭台銘表示，除非太陽打西邊出來，結果應該是蔡英文總統出線，對於「半個經濟人」的競爭對手，他有信心在經濟政策上勝出，也提出政見辯論會時希望大家都不要看讀稿機。

為爭取選民支持，郭台銘近期勤走基層，預計於本月底、暫訂為6月28日晚間，對於外界解讀為「造勢活動」，郭台銘表示是回到出生地板橋與老同學們會面，目前會以新北市板橋地區為主。

對於中美貿易戰的走勢，郭台銘表示，本月底中美會談能否達成共識，外界有二派看法，一是認為雙方能在和諧氣氛的前提下達成共識，讓貿易戰劃下好的句點；但是，也有一派認為美方堅持刪持有關貿易的段落，顯示美方不願背上罪名，雙方仍難達成共識。

「中美貿易戰對台灣的影響何在？這對台灣來說是個重要的轉捩點，」郭台銘表示，他個人對中美貿易戰走勢不多做預測，但是中美雙方若能達成共識，是往好的方向發展，台灣可望比照當年的新加坡，在全球重塑經貿局面的過程中扮演要角。