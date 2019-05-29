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才剛說「過勞」是病況　WHO澄清：講錯了…改口「職業現象」

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▲▼上班,社畜,工作,過勞,上班族,通勤,搭車,中年男子,西裝男。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲世界衛生組織澄清先前「講錯」，過勞為職業現象而非病況。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

國際中心／綜合報導

世界衛生組織（WHO）近日宣布將「過勞」（Burn-out）列入新版「國際疾病分類」，並列出包括工作倦怠感在內的3種特徵，但對於過勞是否一種「疾病」，世衛組織28日改口說，過勞屬於一種「職業現象」，但並非「病況」。

法新社28日報導，WHO澄清說，前日「口誤」稱過勞首次被列入新版國際疾病分類（ICD-11），實際上過勞在前一版的ICD-10中就已經被列入，但在最新版中對其定義有所更新。

另一方面，外媒原先於27日報導時指，WHO將過勞列為一種「病況」（medical condition），並列出其3項特徵，首先是感覺精疲力盡，其次是對工作產生倦怠感或產生憤世嫉俗感，且專業效率降低。

對此，WHO也改口說，過勞被視為是一種「職業現象」（occupational phenomenon），可能導致部分人日後尋求照護，但並非是一種「病況」。WHO發言人透過電子郵件解釋，過勞的定義已經根據現有研究進行修改，WHO將其定義為「無法成功克服長期工作壓力而導致的概念化綜合症狀」。根據WHO定義，過勞是專指在職場環境中產生的現象，不適用於生活中的其他領域。

於瑞士日內瓦召開的世界衛生大會（WHA）28日閉幕，會議中通過新版國際疾病分類（ICD-11）決議，將於2022年1月起生效。除了過勞外，其他新增內容包括將「強迫性性行為」歸為精神障礙，但並非成癮行為；另外，分類中也首次將電玩列入與賭博、毒品同類的成癮行為。

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關鍵字：過勞,WHO,WHA,世界衛生組織

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