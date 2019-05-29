剛果「薩普洱」沉迷追求時尚　身穿名牌潮服卻住貧民窟

▲薩普洱瘋狂追求時尚潮流。（圖／翻攝自維基／Enric Bach）

國際中心／綜合報導

剛果民主共和國首都金夏沙（Kinshasa）的貧民窟裡住著一群「薩普洱」（Sapeur），他們穿著最時尚的設計師品牌，全身上下都是經過精心搭配的成果，為了追求時尚其他生活都可以不顧。

綜合外媒報導，金夏沙有一群年輕人，白天穿著最時尚潮流的品牌，夜晚卻回到了在貧民窟的家中，在他們身上都發現這兩種相異的生活情形。他們是一群「薩普洱」，沉迷於時尚與潮流，阮囊羞澀、家徒四壁都不是重點，卻不能不穿名牌。

這些年輕人所住的貧民窟，到處都是鐵皮屋頂、搖搖欲墜的店家、泥濘髒亂的道路，然而每個人家裡都可以拿出一箱箱時尚潮流鞋、精品衣物。他們並不富裕，通常從事卑微的工作，甚至會入店行竊來滿足他們對於時尚的慾望，這些薩普洱認為沒有什麼比時尚更重要。

有些人會質疑薩普洱對於時尚的瘋狂追求行為，然而他們卻認為這不只是一個虛榮的表現，更是一種政治的聲明。剛果在19世紀時曾是法國的殖民地，一些主人會給僕人舊衣服當作報酬。在20世紀中葉後，許多剛果人前往巴黎並穿著最新的時裝回家，「你殖民我們，但我們穿得比你好」這種時尚思想開始迅速崛起。

縱然現今剛果地區仍有許多社會問題，但薩普洱不只是一種時尚態度，對於剛果地區人民更是一種政治文化的表現，改變人們對於非洲的刻板印象。