去年公投綁大選惹民怨　監察院盤點「6大缺失」促中選會改善

▲2018九合一大選。（資料照／記者李毓康攝）

記者楊亞璇／台北報導



去年中選會辦理全國性公民投票綁大選，造成諸多亂象，引起民怨。監察院指出，中選會在審核公投案文件、舉辦發表會及執行法律規定等面向，均有明顯缺失，籲請行政院正視，並要求中選會應積極改善。

監委楊芳玲、王幼玲指出，去年全國性公民投票中選會受理案件數多至38件，成案數高達10案，且根據法規，法定期間內有全國性選舉時，應與該選舉同日舉行，因此去年11月24日辦理全國性公投併同地方公職人員選舉，導致壓縮公投作業之準備時程，並加深公投事務籌辦難度。

楊芳玲、王幼玲表示，本次全國性公投案數驟增，但未自第1案依序編號、主文字數多且文義不易理解，均影響民眾投票流程之進行；此外，惟該會對於「提案內容不能瞭解其提案真意」一項，迄未訂定相關認定標準或準則，又該會將「公投案果若通過，權責機關應如何為必要處置」列為審核爭點，其必要性與合法性均有待商榷。

楊芳玲、王幼玲提到，中選會除舉辦公民投票電視意見發表會外，允宜研採更具效益之宣導方式，以利民眾深入瞭解公投案之內容；行政院對於部分公投案未派員出席意見發表會，藉以闡釋主管政策並進行辯護，協助民眾獲得充分資訊，以對公共事務審慎表達意見及投票，應切實檢討改善。

楊芳玲、王幼玲也表示，本次全國性公投發生「同一議題，立場相反」公投案均告成案之情事，惟依現行公投法規定，中選會並無職權可予審核合併；且倘立場相反之公投案投票結果均為通過，亦無權責機關應如何為實現該公民投票案內容必要作為之處理機制。

楊芳玲、王幼玲表示，本次全國性公投雖難認定有「假反方」之情事，但中選會要求反方辦事處推薦之代表人簽署切結書，且主持人當場制止「假反方」言論有實質認定困難，也沒有相關裁罰規定，有待中選會改善，以防止爭議發生。

楊芳玲、王幼玲說，公投法第9條規定，主管機關應建置電子系統，提供提案人之領銜人徵求提案及連署，但中選會未完成建置，戶政機關人工查對費時且易生誤差，更壓縮其他公投業務辦理時程。