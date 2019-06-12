台灣首見山口組分會！組長酒店摟妹爽自拍　摩鐵「無腦討債」結局令人噴飯

圖、文／鏡週刊

桃園檢警日前破獲以綽號「洪武」的44歲男子簡漢武為首的暴力討債集團，簡嫌原本就是遭列管的幫派分子，有妨害自由、毒品等多項前科。

▲簡漢武（右）臉書放著與辣妹的合照，看似生活優渥，但討債狀況「成效不彰」。（圖／鏡週刊提供）

簡嫌自2017年開始，不僅自稱天道盟太陽會「顧問」，還說自己與日本黑幫「山口組」是兄弟系統，更在辦公室高掛山口組「台灣分會」的旗幟。

只不過這個日本最大黑幫的台灣分會，討債手法很「兩光」，不僅傳簡訊、電話恐嚇受害人遭蒐證，連押人取款時也因欲處理私事，竟要被害人自行回家再回來「報到」，行徑十分落漆。

▲被害人指控簡漢武命令小弟，將其軟禁在圖中摩鐵3天。

好笑的是，該名包商最後獲釋，並非因債務清償完畢，而是遭軟禁第3天時，一名負責看守的小弟突然跑進房間說：「你兒子報警了，你趕快離開！」接著一干人等便一哄而散，愣在原地的包商最後打電話請旅館櫃台幫忙叫計程車逃離現場，平安返家後，就到派出所報案。

簡嫌雖以桃園區大興西路上一間景觀工程公司作為根據地，並供稱該公司是與人合夥經營，但實際上只是向過世友人借了一間辦公室當作堂口，因總是有一堆「刺龍刺鳳」的小弟進出，也讓在該公司上班的一般員工相當困擾。



更多鏡週刊報導

【落漆山口組2】軟禁人質在摩鐵 脫線大哥討債不成還賠上房間錢

【落漆山口組3】怕人不相信 少根筋大哥把山口組錦旗掛堂口

