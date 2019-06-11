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社會 社會焦點 保障人權

他狠殺校花16刀！孤僻殺手「寫綁架日記」：我被關在一個小房間...

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圖文／鏡週刊

2012年6月底，苗栗聯合大學畢業典禮過後，已經被內定為新聞台儲備主播的林姓校花，正在準備搬家，卻因住同棟出租公寓的林昆翰向她索討電話號碼，兩人起了口角，林昆翰不甘被酸，惱羞成怒持水果刀刺死林女，事後還猥褻屍體，兩天後，林嫌落網，全案定讞，林昆翰被判無期徒刑，褫奪公權終身。 

▲林昆翰擅自拿死者手機撥打自己的電話號碼，遭到斥責。

悲劇的開始，只是為了一個電話號碼，2012年6月28日，林姓女學生正在整理租屋處的物品，準備搬回高雄老家，當她忙進忙出時，林昆翰藉機幫忙搬運重物，兩人雖住同一棟出租公寓，卻只是「眼熟的陌生人」，林女壓根不曉得這個陰沉、不起眼的男生叫什麼名字。

當林昆翰做了一回苦力，想邀功藉此索取林女電話，好在畢業後聯絡，沒想到林女口氣不好的拒絕，還很不給面子的酸了幾句。林昆翰惱羞成怒，返回二樓住處取一把水果刀，再衝上四樓……負責此案的偵查隊長徐李清強調：「這時林昆翰應該還沒起殺機，只是想討回面子，持刀也只是壯膽而已，我研判他不是預謀殺人」。

林昆翰惱羞成怒，拿出預藏的水果刀，往林女身上猛刺。

▲林昆翰腦羞成怒，拿出預藏水果刀，往林女身上猛刺。

林女（圖）外型亮麗，是林嫌戀慕已久的校花。（翻攝畫面）

▲林女外型亮麗，是林嫌愛慕已久的校花。

房門並沒上鎖，林昆翰見林女手機在桌上，擅自拿起手機撥打自己電話號碼，這動作讓她瞧見，大聲斥責，兩人激烈口角，口齒伶俐的林女當然也不會說太好聽的話，盛怒之下，林昆翰拿起預藏的尖刀，往對方後頸部、胸部、太陽穴、臉部等處猛刺16刀，其中後頸動脈要害處，同一位置被捅了三刀，傷口相當深，林女血流如注，當場斃命。

色膽包天的林昆翰，也不確定對方斷氣了沒，竟然動手剪破女孩的褲子，並把她的上衣褪到胸部以上，意圖姦淫褻玩，可是太過緊張，根本硬不起來，只好猥褻一番後作罷。

林昆翰（中）行凶後躲在聯合大學舊傳播學系大樓，想跳樓卻沒勇氣，最後被捕。（東森新聞提供）

▲林昆翰（中）行凶後躲在聯合大學舊傳播學系大樓，想跳樓卻沒有勇氣，最後被捕。（東森新聞提供）

隔日屍體被發現，警方過濾出入人員，已經鎖定住在二樓的林昆翰，但他人間蒸發，30日凌晨，林嫌打簡訊給父母，聲稱被綁架，嚇得雙親向桃園平鎮分局報案。苗栗警方接獲通報，立刻表明接手此案，因為，辦案人員認為他故佈疑陣，企圖脫罪，從其手機發射訊號的基地台研判，他就藏匿聯合大學附近，下午，分局長陳家銘（現任台中市保大大隊長）下令搜索校園以及學校後山。

幸好，校方願意幫忙過濾監視器畫面，很快的發現林昆翰曾進入舊傳播學系大樓，很快的，警方在頂樓找到滿身酒氣的林嫌，他身邊還有半瓶還沒喝完的高梁酒，陳家銘說：「他想自殺，卻沒有勇氣」！

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▲時任苗栗警分局長的陳家銘（圖）透露，當時搜山抓不到人，相當擔心林嫌自殺。

陳家銘說，林昆翰不知是陷入現實與想像的泥沼，還是在自我欺騙，他不但發出虛構的簡訊，落網後也滿嘴囈語。他給母親的簡訊內容寫著：「媽，我被襲擊，被困，我不曉得在哪裡？感覺像是鐵皮屋；別打手機，簡訊就好，我怕被發現、他說我不順從的話，你們也會有危險，只要我不抵抗，應該會有機會，他不知道我有手機，儘管快沒電，你那邊有什麼消息？」

發給父親簡訊則說：「爸，有事簡訊，鈴聲會害死我，我被關在一個小房間……我猜我應該在農舍之類的……不知道，不過有聽到他跟401（林女房號）的起爭執，應該是401前男友之類的……」

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▲林昆翰（右）落網時還陷溺在想像的世界，警方偵訊後發現他現實感薄弱。（東森新聞提供）

林昆翰最終被判無期徒刑定讞，褫奪公權終身。警方表示，剛落網時，他冷漠的神情讓人以為他是變態殺手，但在其落網後與他接觸最多的辦案人員說，他是個現實與虛擬、想像分不清楚阿宅，他不懂交際，沒有朋友，無法處理被拒絕，愛意落空的挫折情緒，才會殺人，至於他的「綁架日記」，原被以為是想脫罪，但後來警方認為，他一遇到痛苦、無法接受的衝擊，就會躲進他的想像世界。

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▲警方最後找到林昆翰的「綁架日記」、隨身碟、高粱酒等證物。

本月4日，苗栗分局偵查隊隊長徐李清（時任副隊長）告訴記者：「林昆翰分不清楚現實與虛擬、幻想的世界，他太宅了！沒有朋友，除了打電玩、看動漫，他完全不懂得如何跟人交際，也無法處理被拒絕、愛意落空的受挫情緒，加上他課業也跟不上，被迫延畢！內心相當自卑，換句話說，他病了，但他自己，與他周遭的人都不曉得他的心生病，以致於在他自己也搞不清楚的狀況下，就犯了無法被原諒的大錯。」

【阿宅殺校花1】要不到電話還被酸　他狠殺校花16刀

▲時任苗栗警分局偵察隊副隊長的徐永清說，林昆翰是一個分不清楚現實與想像的宅男。


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關鍵字：鏡週刊,阿宅殺校花

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