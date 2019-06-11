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男子誤信網路援交買遊戲點數　員警鍥而不捨及2次攔阻再受騙

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▲市警六分局金華所警員沈科漢、陳彥婷等2員，及時阻止陳姓男子再次受騙上當。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲市警六分局金華所警員沈科漢、陳彥婷等2員，及時阻止陳姓男子再次受騙上當。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市一名陳姓男子欲網路援交，誤信詐騙集團話術，稱需先購買點數才有保障，陳男不疑有詐，至南區新孝路OK超商先購買51000元遊戲點數，詐騙集團要求再買55000元遊戲點數，陳男再度購買結帳時，市警六分局警方及時攔阻，避免陳男再度遭騙。

市警六分局金華所警員沈科漢、陳彥婷等2員，6月9日晚上7時40分執行家戶訪查勤務，獲報前往新孝路OK超商，經店員表示有一男子購買新台幣51000元現金遊戲點數，驚覺有異，即通知警方前來處理。

▲市警六分局金華所警員沈科漢、陳彥婷等2員，及時阻止陳姓男子再次受騙上當。（圖／記者林悅翻攝，下同）

惟沈等2員到達時，店員表示該男子已購買點數離去，警方擔心該男子又遭詐騙，乃向店員詢問其衣著、詳細特徵及離去方向，徒步於附近商店搜尋，於7時45分發現該男子在新孝路72號全家超商再度準備購買點數，沈等2員立即上前予以攔阻，並說明此係常見之詐騙方法，該陳姓男子向警方表示，他在網路上認識一名暱稱「佑駿」男子，在LINE訊息表示提供網路援交，並要求被害人提供電話，陳男依其指示至OK超商購買新台幣51000元遊戲點數，並將購買之卡號及密碼回傳給對方。

回傳後對方又告知要再提供新台幣55000元的保證金，陳男乃至附近之全家超商依其指示辦理，在列印55000遊戲點數準備走向櫃檯結帳時，沈等2員立即上前攔阻，告知陳男此乃常見詐騙技倆，千萬別再聽信詐騙電話的指示，成功保住陳男55000元的辛苦血汗錢，避免陳男損失擴大。另陳男遭詐情事則依法受理偵辦。

警六分局呼籲民眾，若網路交友，接獲來電交友需購買遊戲點數時，千萬別上當，詳加查證護荷包，以免被詐騙，並向警方儘速報案，切勿依其指示匯款，或撥打165或110與警方聯繫。

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關鍵字：網路援交,遊戲點數,鍥而不捨,攔阻,受騙

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