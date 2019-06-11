台南新化穗芳橋「豆腐渣」堤岸　林燕祝：六河局、水利局都該打屁股

▲台南市議員林燕祝（左二）等人冒雨踏勘，發現不僅堤岸多處掉落，裡面更是未用鋼筋，工程品質不盡適當。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

去年823豪雨塌損嚴重的台南新化區穗芳橋，台南市水利局只在堤岸入鋼板樁，修復牛步化惹民怨，台南市議員林燕祝6月11日冒雨踏勘，不僅堤岸多處掉落，裡面更是未用鋼筋，工程品質不盡適當，針對同段工程竟得二度買單，林燕祝促請市府法制和政風室查察合約，第六河川局是否施工確實，查明有無弊端。

台南市新化虎頭溪流經帝溪橋至穗芳橋堤岸道路2013年由第六河川局修建完工後，翌年移交台南市政府水利局，工程費3600萬元，去年6月帝溪橋即見塌損，下游的穗芳橋則在8月擴大惡化，安全堪虞，區民要求主管單位快進行搶修工作，結果近1年卻進度聲聲慢，水利局只在部分區段以鋼板補強，防止繼續崩塌，當地民眾擔心隨著雨季來臨將帶來更大災情。

市議員林燕祝為了解真實情況，11日冒著滂沱大雨和台南市政府水利局、太平里李朝勝里長等約20人，淋成落湯雞踏勘現地，完工迄今不到幾年時間，隨意撥動堤岸水泥即掉落，部分掏空並未加裝鋼筋，難怪不堪使用，眼尖的助理人員還發現有的護欄有留保麗龍殘渣，懷疑施工品質有問題，林燕祝當即請法制室速就合約進行調閱，清查是否有設計不良或偷工減料情形，必要時會同檢調單位深入查明，以策安全。

水利局副局長王峻明表示，六河局施工後才移交給台南市政府，不清楚施工細節，針對塌損問題，估算得投入3600萬元經費，分別進行之前第六河川局未納入左岸50公尺缺口，現正辦理中，3個月內就能補實，至於穗芳橋段則需先搞清楚是掏空或地質鬆軟，支持力不足所致，再行發包施工，所需240個日曆天換算，大約要等到2020年初才能完成。

林燕祝為受影響的區民抱屈，今年雨季和颱風期間恐怕仍得提心吊膽，如果第六河川局修建之初就能注意工程品質，就無今日「豆腐渣」堤欄的窘境，台南市水利局承接時落實點交，有效把關以控制崩損範圍，維護起來事半功倍，更能省下可觀的經費，而非浪費民脂民膏，更不必窮於擦屁股善後。