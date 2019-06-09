「壯大台灣車隊遊行」到台南　賴清德：守護台灣贏得初選勝利

▲民進黨總統初選參選人賴清德的他請大家一起來打拼，在家守電話來守護台灣，說出唯一支持賴清德，讓賴清德贏得初選最後勝利。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

民進黨總統初選參選人賴清德的「壯大台灣車隊遊行」，6月9日下午抵達台南市南區灣裡「萬年殿」，受到支持者熱烈歡迎與加油打氣，賴清德表示，在6月8日政見發表會中，提出「守護台灣、團結台灣、投資台灣、壯大台灣」的政見，他請大家一起來打拼，讓這些理想目標都能落實，讓賴清德贏得初選最後勝利。

賴清德說，6月9日早上，賴清德馬上從屏東開始，希望能用三天的時間，一個縣市一個縣市走，由南到北，一直走到凱道，賴清德是希望能用真心的態度，用行動力經過每個縣市，來重新得到台灣人民對民進黨、對賴清德的支持，希望能團結社會已經分散的力量，當然也希望能團結台灣，在明年總統大選及立法委員的選舉，民進黨能成功打敗國民黨的候選人，得到最後的勝利，成功守護台灣，守護台灣的民主，讓大家能安居樂業。

他表示，從早上8時開始從屏東一路走來，一路沿街沿路獲得很多鄉親的肯定和支持，有的向他比讚，有的鼓掌加油，有的甚至放鞭炮，有得大聲喊賴清德要堅持要加油，一定要得到最後的勝利。從屏東開始，經過高雄回來到台南，台南也是最熱情的所在，賴清德謝謝大家。

賴清德指出，他以前是成功大學的醫生，從小也希望當醫生，行醫濟世，救助民眾，但因緣巧合投入民主運動，長久以來受到大家的支持和栽培，所以從國民大會代表，立法委員的選舉，到台南市市長，大家的支持，所以才得以當選，後來看到民進黨執政已經發生困難，他沒推辭，沒顧慮到自己的利害關係，前往台北接行政院院長，目的就是希望我民進黨的執政能做好能繼續下去，但是在去年的九合一選舉，以及立法委員的補選，已經看到人民計算一個政府的成績已經不是用8年的時間，「我們大家應該要誠心面對人民選票的檢驗，同時我們也要勇敢面對這個事實。」

賴清德說，看到這樣的局勢，民進黨如此困頓，台灣是如此危險，所以他決定勇敢承擔，希望大家一起打拼，能夠守護台灣，也能守護台灣的民主，所以今天回來到台南，看到大家這麼熱情的支持，他在此誠懇的跟大家道謝，但是最重要最重要的是從10日開始的初選民調，請大家在家守電話守護台灣，堅定支持賴清德。他承諾，若能得到大家的支持，初選順利過關，一定團結民進黨，一定找回過去對民進黨支持的力量，大家團結台灣，得到最後的勝利，讓台灣能夠成為自由民主，經濟發展，是一個主權獨立的國家。