航警局查獲魚飼料混雜一粒眠出口　邊境緝毒遏止毒販闖關

記者沈繼昌／桃園報導

航警局安檢大隊今年3月間在航郵中心執行安檢勤務時，發現6箱以魚飼料名義申報出口貨物可疑，會同財政部台北關務署開箱後查獲夾藏24491公克的橘色藥錠，送檢後含有俗稱「一粒眠」三級毒品，事後報請桃園地檢署偵辦，會同刑事局與新北市刑大在新北市查獲劉姓男子到案，全案已移送桃檢偵辦中。

▲桃檢指揮航警局等單位查獲毒販以魚飼料混雜「一粒眠」闖關出口販毒案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

檢警調查，航警局安檢大隊、財政部關務署台北關今年3月31日在航郵中心執檢時，發現6箱以魚飼料名義申報出口至泰國貨物可疑，開箱查驗在魚飼料罐內夾藏24491公克橘紅色藥錠，送檢後查出含有第三級毒品硝甲西泮，即俗稱「一粒眠」成份。

▲桃檢指揮航警局等單位查獲以魚飼料混雜「一粒眠」出口至泰國販毒案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

航警局指出，「一粒眠」為第三級毒品，又稱「紅豆」、「五仔」、「K他命5號」、「Give me Five」，若使用逾四週會產生藥物依賴性、耐藥性，對人類記憶力與注意力形成障礙，若與其他藥物或酒精一併服用，危害性更增高，嚴重者可能有死亡之虞。

本案查扣貨物經報請桃園地檢署偵辦，航警局刑大、安檢大隊、刑事局偵三大隊與新北市警局偵三隊等專案小組於4月12日派員在新北市蘆洲區逮捕劉姓男子到案，在其住處查獲三級毒品硝甲西泮毒品、分裝袋及電子磅秤等證物。

檢警表示，毒品查緝目前政府治安重點工作，不法集團利用機場運輸管道走私毒品，不僅危害航空保安，更有損國家門面形象，本案查獲時因顧及犯嫌可能還有上游線索，持續調查至6月才宣布破案。

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