　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

航警局查獲魚飼料混雜一粒眠出口　邊境緝毒遏止毒販闖關

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者沈繼昌／桃園報導

航警局安檢大隊今年3月間在航郵中心執行安檢勤務時，發現6箱以魚飼料名義申報出口貨物可疑，會同財政部台北關務署開箱後查獲夾藏24491公克的橘色藥錠，送檢後含有俗稱「一粒眠」三級毒品，事後報請桃園地檢署偵辦，會同刑事局與新北市刑大在新北市查獲劉姓男子到案，全案已移送桃檢偵辦中。

▲桃檢指揮航警局等警方查獲以魚飼料混雜「一粒眠」闖關出口販毒案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃檢指揮航警局等單位查獲毒販以魚飼料混雜「一粒眠」闖關出口販毒案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

檢警調查，航警局安檢大隊、財政部關務署台北關今年3月31日在航郵中心執檢時，發現6箱以魚飼料名義申報出口至泰國貨物可疑，開箱查驗在魚飼料罐內夾藏24491公克橘紅色藥錠，送檢後查出含有第三級毒品硝甲西泮，即俗稱「一粒眠」成份。

▲桃檢指揮航警局等單位查獲以魚飼料混雜「一粒眠」出口至泰國販毒案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃檢指揮航警局等單位查獲以魚飼料混雜「一粒眠」出口至泰國販毒案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

航警局指出，「一粒眠」為第三級毒品，又稱「紅豆」、「五仔」、「K他命5號」、「Give me Five」，若使用逾四週會產生藥物依賴性、耐藥性，對人類記憶力與注意力形成障礙，若與其他藥物或酒精一併服用，危害性更增高，嚴重者可能有死亡之虞。

本案查扣貨物經報請桃園地檢署偵辦，航警局刑大、安檢大隊、刑事局偵三大隊與新北市警局偵三隊等專案小組於4月12日派員在新北市蘆洲區逮捕劉姓男子到案，在其住處查獲三級毒品硝甲西泮毒品、分裝袋及電子磅秤等證物。

檢警表示，毒品查緝目前政府治安重點工作，不法集團利用機場運輸管道走私毒品，不僅危害航空保安，更有損國家門面形象，本案查獲時因顧及犯嫌可能還有上游線索，持續調查至6月才宣布破案。

【更多新聞】


 ►逛書店偷拍美女裙底風光　色男靠太近被抓包挨告

►離職店長駭入監視器系統　錄到新店長和女店員偷情…妻怒離

►快訊／裝甲曳引車過彎撞歪電桿　網友：這下慘了，有得賠了

ET快訊
家人逼買1500萬房！高帥暖男月薪55K「背40年房貸」崩潰
北宜真理褲妹車頭燈超亮！過彎「渾圓雪球半顆掉出」　老司機嗨翻

關鍵字：航警局,魚飼料,一粒眠,闖關被查獲

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台東所長販毒警政署長震怒！　嚴懲時任局長分局長並記過

航警局查獲魚飼料混雜一粒眠出口　邊境緝毒遏止毒販闖關

台北南京東路大樓濃煙四竄！惡火逼民眾躲頂樓避難　幸無傷亡

「台女愛洋腸」掀海嘯級論戰！猛男餐廳裡女客驚又羞　2.6萬留言3天戰不完

教練數次誘姦12歲女童⋯還稱「可以跟她結婚」　柯文哲承諾通案檢討

快訊／承德橋下1男疑舉槍自轟　遺書留「感謝家人照顧」

眼前「掉下一輛客運」！他目睹阿羅哈意外　差2分鐘逃死劫

買龍貓抱枕…賣家寄「熊貓」硬凹：這就是　他氣炸這招秒堵嘴對方

農舍飄惡臭！　2製毒廠藏屏東偏鄉　海巡扣安毒近30公斤

他狠殺校花16刀！孤僻殺手「寫綁架日記」：我被關在一個小房間...

氣媽拿「香濃綠葉」步步逼近...　女兒嚇哭狂逃：我覺得臭臭的！

長男次男被韓粉控凱道影片造假　正妹反駁非臨演：吃飯完湊熱鬧

張衛健為張茜「親手縫頭紗」　結婚15年：我們一直在談戀愛

橘貓站流理台...下秒掉巨無霸飼料　短手「開櫃超熟練」媽怒：你這傢伙

肚餓豆柴聽指令無止盡「倒退嚕」　壓低嫩屁小碎步...主人狂偷笑XD

窮也錯了嗎...戶頭剩1000遇詐騙　對方惱羞狠嗆：你活在世上幹嘛？

婦人等叫號不耐煩飆罵行員　民眾勸說反被嗆：關你X事

家遭大強入侵！聖上秒滅敵叼走　她嚇壞飆國罵：不能鬆口！XX娘

王世堅問請假74天「去跟誰密會」 柯文哲回酸：我沒去汽車旅館XD

鄭文燦力挺小英喊「再給她4年」 強調：選票投錯黨，台灣變香港

台東所長販毒警政署長震怒！　嚴懲時任局長分局長並記過

航警局查獲魚飼料混雜一粒眠出口　邊境緝毒遏止毒販闖關

台北南京東路大樓濃煙四竄！惡火逼民眾躲頂樓避難　幸無傷亡

「台女愛洋腸」掀海嘯級論戰！猛男餐廳裡女客驚又羞　2.6萬留言3天戰不完

教練數次誘姦12歲女童⋯還稱「可以跟她結婚」　柯文哲承諾通案檢討

快訊／承德橋下1男疑舉槍自轟　遺書留「感謝家人照顧」

眼前「掉下一輛客運」！他目睹阿羅哈意外　差2分鐘逃死劫

買龍貓抱枕…賣家寄「熊貓」硬凹：這就是　他氣炸這招秒堵嘴對方

農舍飄惡臭！　2製毒廠藏屏東偏鄉　海巡扣安毒近30公斤

他狠殺校花16刀！孤僻殺手「寫綁架日記」：我被關在一個小房間...

ET民調／兩岸議題和台商回流成總統大選焦點　郭台銘完勝蔡、韓、柯

影／《冰雪奇緣2》第2支預告　艾莎前往北方找真相！安娜霸氣：我絕不讓她出事

民眾用保單借款　未來可上全國繳費網繳本金與利息

Angelababy、鄧倫天橋之吻30秒！　抱高高攬脖羞喊「對我好一點」

日職／王柏融連續三場4支1貢獻2打點　火腿1分險勝廣島

細紋走開！迴避辦公室隱藏陷阱　解救乾旱肌缺水危機

3星座吵架「講理講不通」　撒嬌、乖乖被罵比較有效

阿羅哈客運超時班表曝光　司機連上7天班中午開車、凌晨收班

拜訪台中精機鼓勵年輕人走進工廠　郭台銘：我需要你們！　

台東所長販毒警政署長震怒！　嚴懲時任局長分局長並記過

火車上狂摸美腿妹！大肚男「來回刷動」　全都錄...被逮嘆：太猥瑣了

社會熱門新聞

女中投公路飆車猛撞　小貨車運將..

台北OL主動獻身　他以為艷遇卻..

阿羅哈125字聲明：慚愧！對不..

即／公路總局：阿羅哈司機開車達..

即／文大生換瓦斯桶爆炸　房東4..

快訊／國道阿羅哈客運衝出邊坡　..

渣男騙錢神隱　竟打卡炫捕獲春風

富少飆小牛釀2死3傷　竟怪車子..

剛送走母親...他遇阿羅哈車禍..

快訊／遊覽車衝出國道2死14傷..

即／阿羅哈翻覆2死14傷！司機..

飆車女猛撞　貨車斷折運將破頭亡

中投飆車運將亡　肇事女改口稱...

對撞畫面曝！休旅車撞油罐車　駕..

更多熱門

相關新聞

華航接炸彈恐嚇信！已通報航警局

華航今（26日）接獲一封炸彈信，指出一架桃園飛往上海班機放置炸彈，華航已第一時間通報民航局與航警局展開調查，基於旅客安全，華航則調派另一架班機執行飛行任務。

毒品工廠藏三峽　警查扣市值500萬毒品

全台掃毒搖頭丸價格狂飆　有人吸到粉筆灰

警破「阿孔」販毒集團　搜出鎮暴槍

藏150萬一粒眠赴美　2少年淪「運毒車手」

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 反送中遊行 林志玲結婚 阿羅哈客運 金曲獎 NBA冠軍戰 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

女孩熱褲往上撩！他伸右手狂摸翹臀

女中投公路飆車猛撞　小貨車運將破頭慘死

台北OL主動獻身　他以為艷遇卻慘了

補教名師呂捷昏迷送醫！抽搐痙攣病危

拍比基尼辣妹...女友「我他X就在這」　網：還活著？

阿羅哈傷者靠1動作自保才沒受重傷

蜂蜜到底是什麼？「養蜂第四代」揭驚人真相

沛小嵐美照曝光　網一看秒懂馬如龍

穿內衣褲去沙灘　一轉身網看傻

8年生不出來想借精！醫見D奶夫「那邊只有1cm」妻嚇壞

馬尾妹當街解放！兩顆渾圓全看光

快訊／鋒面進入陸地！北部先有一波強降雨

遠距離每次都做　她和金牛男友「說一段話」後悔

利用完當垃圾丟棄　獒犬瘦成紙片

小琉球活珊瑚遭刻名留念　網美被肉搜

更多

最夯影音

更多

氣媽拿「香濃綠葉」步步逼近...　女兒嚇哭狂逃：我覺得臭臭的！

長男次男被韓粉控凱道影片造假　正妹反駁非臨演：吃飯完湊熱鬧

張衛健為張茜「親手縫頭紗」　結婚15年：我們一直在談戀愛

橘貓站流理台...下秒掉巨無霸飼料　短手「開櫃超熟練」媽怒：你這傢伙

肚餓豆柴聽指令無止盡「倒退嚕」　壓低嫩屁小碎步...主人狂偷笑XD

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面