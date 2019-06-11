2018中國大學畢業生平均月入4624元　「信息安全」為最賺錢的專業

▲大學畢業生就業情況。（示意圖／路透）



大陸中心／綜合報導

大學畢業季來臨，畢業生的就業情況也備受關注。麥可思研究院10日在北京發布了《就業藍皮書：2019年中國大學生就業報告》指出，2018屆中國大學畢業生月收入為4624元（人民幣，下同），相較2017屆增長了307元，也比2016屆多了636元。從三屆的數據能看出，月收入逐年向上攀升。

這份報告由第三方教育質量評估機構麥可思研究院撰寫，調查數據基於麥可思對於2018屆中國大學畢業生（樣本為30.3萬）畢業半年後，以及2015屆大學畢業生（樣本約25萬）畢業半年後的調查問卷。

報告顯示，2018屆本科畢業生的月收入為5135元，比2017屆增長了361元，也較2016屆增加了759元；2018屆高職高專畢業生的月收入為4112元，相較2017屆多了252元，比2016屆升高513元。

另外，畢業生的薪資水平和所在的就業城市也有關聯，報告顯示，2018屆畢業後在一線城市就業的本科生月收入為6525元，高於在「新一線」城市就業的畢業生1408元；2018屆畢業後在一線城市就業的高職高專生月收入為5121元，高於在「新一線」城市就業的高職高專生900元。

此外，從畢業生所讀專業來看，2018屆本科畢業生月收入最高的學科門類是工學（5485元），最低的則是歷史學（4348元）。具體來看的話，在本科主要專業中，2018屆畢業生月收入較高的是「信息安全」（6972元）、「軟件工程」（6733元）、「網絡工程」（6597元）。

▼大學畢業生。（示意圖／CFP）

