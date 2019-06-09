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弘光食科系畢業展首次「加冠」　畢業生：即使洗碗也是磨練

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▲▼弘光科大食科系畢展，首次舉辦「加冠」典禮，師長替學生戴上廚師帽。（圖／記者陳玉攝）

▲弘光科大食科系畢展首次舉辦「加冠」典禮，師長替學生戴上廚師帽。（圖／記者陳玉攝，下同）

記者陳玉／台中報導

迎接6月畢業季，弘光科技大學食品科技系烘焙組50位畢業生舉辦烘焙成果展，除首次有師長替學生「加冠」戴上廚師帽，學生製作10大類麵包展現學習成果；其中馬來西亞學生熊雲嘉的父親也特別搭機抵台，對於女兒製作的麵包，他大力稱讚，「吃起來味道都很棒」，希望女兒能成為夢想中的頂尖糕點師傅。

民生創新學院院長林麗雲表示，食科系烘焙組首次舉辦加冠儀式，50位學生輪流上台接受老師「加冠」戴上廚師帽，現場也展示麵包作品代表4年來學習成效，從麵包的裝飾、外觀看起來都有專業水準，勉勵學生畢業展開另一個階段，進入職場要有團隊合作、吃苦耐勞的精神。

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▲▼弘光科大食科系畢展，首次舉辦「加冠」典禮，師長替學生戴上廚師帽。（圖／記者陳玉攝）

▲▼食科系畢展以「源生」為主題，學生分工展現10大類麵包。

▲▼弘光科大食科系畢展，首次舉辦「加冠」典禮，師長替學生戴上廚師帽。（圖／記者陳玉攝）

指導老師楊智偉指出，為讓學生展現手做麵包功力，自這學期初便分組練習製作，分成法國麵包、德國麵包、天然酵母麵包、歐式麵包、甜麵包、日式果子麵包、義大利麵包、西點蛋糕、三明治、藝術麵包共10組；以「源生」為主題，讓學生分工做出作品。

為呈現最新鮮的麵包，學生在成果展前一天晚上，便分組製作，從揉麵、發酵、內餡熬煮、烘焙及裝飾，每一組的麵包都很有特色；來自馬來西亞學生熊雲嘉表示，在當地學習1年烘焙基礎，接著到弘光科大念4年書，「即使從洗碗開始也是一種磨練，回頭看都很值得」，他認為自己烘焙領域技術更精進。

熊雲嘉的父親也特地搭機抵台參加女兒的畢業成果展，他品嚐女兒及其他同學的麵包作品，豎起大拇指比讚「不管是哪種麵包、吃起來味道都很棒」，感受到女兒更加成熟獨立，希望女兒未來成為一個頂尖的糕點師傅。

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關鍵字：台中,畢業生,弘光科大

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