南大108級畢業典禮　1412位畢業生邁向新旅程

▲國立台南大學108級畢業典禮，6月2日隆重舉行，共有1412位畢業生邁向新的旅程，南大用滿滿的祝福歡送畢業生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國立台南大學108級畢業典禮，6月2日在串串黃金阿勃勒花襯托下隆重舉行，共有1412位畢業生邁向新的旅程，其中獲得博士學位18人，碩士學位464人、學士學位930人，畢業典禮當日早上的鳴鐘儀式、校園巡禮、祭孔儀典，中午各系所感恩茶會到下午正式畢業典禮，南大用滿滿的祝福歡送畢業生。

上午8時全校師長及畢業生進行「鳴鐘儀式」。南大鐘樓為建校百年之紀念鐘樓，彰顯著臺南大學的優良傳統，每年都邀請退休師長、傑出校友、畢業生代表及國際生代表共同鳴鐘，並由南大民俗隊鼓陣助勢，開啟畢典序幕。接著，校園巡禮在師長帶領下，師生共同漫步校園，走過南大紅樓、文薈樓、學生宿舍懷遠齋、學生餐廳思源樓、司令台、誠正大樓及雅音樓，將南大校園美景永留心中。

校園巡禮後，全體畢業生步行出校門經南門路到臺南孔廟，進行南大獨有的畢業祭孔儀式。祭孔為南大自民國38年傳承的畢典儀式，象徵南大尊賢謝師的優良傳統，由學生以清廟之音譜曲吟唱「讀告聖文」，依循古禮行獻貢禮，並由南大國樂社伴奏，莊嚴隆重。中午由各系所辦理感恩茶會，分別以茶點設宴招待畢業生及其親友，師生與家長分享畢業生在校點滴，溫馨熱鬧。

下午3時，畢業典禮在南大音樂系管弦樂隊的演奏下正式登場，除了主會場外，也開設三處視訊轉播觀禮區，讓所有家長能同步見證子女學業有成的時刻。典禮上，前立法院王金平院長、前教育部吳清基部長、前教育部吳鐵雄次長、台南市黃偉哲市長、校友總會陳金雄理事長等各界貴賓、校友、家長均到場給予畢業生勉勵與祝福。黃宗顯校長肯定畢業生，期勉大家要感恩惜福，不斷充實自己、肯定自己、突破自己、超越自己，開創無限可能的未來！

典禮中，南大108級畢業生聯誼會教育學系黃筱晴同學、諮商與輔導學系陳靖慈同學也分享在南大的學習生活，感謝師長的教導、家長的栽培與同學的陪伴，共創南大美好的回憶。

南大108級畢業典禮在家長親友及各界貴賓的祝賀下，所有畢業生一起齊唱由應用數學系何孟修同學作曲、諮商與輔導學系陳靖慈同學作詞，創作專屬於108級的畢業歌「初心」，在歡樂氣氛下，畢業生共同拋起學位方帽，為自己的大學生涯劃下完美句點。