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「蘇貞昌公銀人事安排如兒戲」　國民黨：為了鈔票還是選票？

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▲立法院國民黨團11日召開記者會，痛斥蘇貞昌將公銀人事安排如同兒戲。（圖／國民黨團提供）

▲立法院國民黨團痛斥蘇貞昌將公銀人事安排如同兒戲。（圖／國民黨團提供）

政治中心／綜合報導

台灣第一銀行總經理蔡麗雪因健康因素，向財政部請辭，財政部已經同意，改派第一金人壽董事長鄭美玲回鍋重掌重責，而鄭美玲當初被行政院長蘇貞昌調往第一金人壽時，讓外界認為「調動到邊陲」、「明升暗降」，很多人都替她感到不平。對此，立法院國民黨團11日召開記者會時痛斥，蘇貞昌將公銀人事安排如同兒戲，眼中只有政治，沒有專業考量，任由派系分贓推薦。

蘇貞昌上任的首波公股人事調動，將原本是台灣金副總蔡麗雪調任一銀的總經理，一銀的原總經理鄭美玲則轉任第一金人壽擔任董事長，引來外界不少討論，原因來自於鄭美玲處事認真、具銀行專業，在人事調動中，將她調往第一金人壽讓外界認為「調動到邊陲」、「明升暗降」，很多人都替鄭美玲感到不平。一銀10日宣布，財政部改派法人董事蔡麗雪改為鄭美玲，等於是宣布由鄭美玲接任總經理的職缺。

▲▼一銀總經理蔡麗雪。（圖／翻攝一銀官網）

▲蔡麗雪。（圖／翻攝一銀官網）

▲▼金管會召開「壽險業負責人座談會」， 第一金人壽董事長鄭美玲。（圖／記者湯興漢攝）

▲鄭美玲。（圖／記者湯興漢攝）

對此，立法院國民黨團痛斥，蘇貞昌將公銀人事安排如同兒戲，眼中只有政治，沒有專業考量，任由派系分贓推薦，如同太上董事會，無法無天，予以最嚴厲的譴責，並要求行政院停止誇張、囂張的行徑。

總召曾銘宗痛批，「行政院對公股銀行總經理任用如同兒戲，簡直是胡搞亂搞！」不但對不起一銀7千位員工，也不尊重衆多數的投資股東，這件人事案財政部長說不是他推薦的，那是誰推薦的？行政院應該給全民一個交代。

曾銘宗指出，除了公股銀行人事案之外，蘇貞昌在5月24日召集八大行庫董事長、總經理，交待貸款任務，每行庫一年內須增加2500家至3000家的企業貸款，「此舉不但侵害行庫董事會的權責，也有違公司治理原則，屆時如產生呆帳，是否由行政院負責？另外行政院直接召集公股行庫交待任務，架空財政部權責，置財政部監督權責於何地？」

立委費鴻泰質疑，「蘇貞昌的手為何要伸入公股銀行？是為了鈔票還是為選票？或者兩者都是？」讓金融界驚奇的是，因慶富案遭撤換的合庫金前董事長廖燦昌，一年半之後居然出任第一金董事長，「蘇貞昌是不是應該對外說明為何非他不用？」行政院長直接指揮官股銀行董事長、總經理，要求公銀必須貸款50萬元給中小企業，而每家公銀分配的額度是2000至3000家，「這不是為選舉『製作』政績嗎？蘇貞昌是不是應該對這一連串公股銀行人事與業務案，對外界說清楚、講明白呢？」

立委賴士葆批評，「蘇貞昌上任之後，肆無忌憚地將手伸入公股行庫，搞殘公股行庫同時，也把財政部長架空」，而讓外界以為，行政院長主導官股銀行人事案是正常的。他批評，蘇內閣派出的官股董事，亦如財政部長一般完全傀儡化，剛請辭獲准的蔡麗雪就是個明顯的例子，新任總經理立即指派上任，完全無視一銀金已是上市、民營化公司，「蘇貞昌干預人事無法無天，完全是先看顏色，根本不看專業，兒戲化公股銀行人事案，讓國人實在無法接受，應該向全民道歉」。

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關鍵字：蘇貞昌,蔡麗雪,鄭美玲

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