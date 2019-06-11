賴清德左批柯文哲右打韓國瑜　呼籲公開反對一國兩制

▲賴清德的「壯大台灣車隊遊行」，11日一早從新竹市天公壇出發。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

前行政院長賴清德爭取民進黨黨內總統初選，進行一連3天的「壯大台灣車隊遊行」，11日一早從新竹市出發，預計一路往桃園、新北最後終點站台北市凱達格蘭大道。賴清德出發前在天公壇發表簡短談話，更針對香港人發起的「反送中」遊行，點名柯文哲和韓國瑜，要兩位北、南直轄市長，應公開反對一國兩制及一個中國。

賴清德說，看到香港的現況，台灣人應該要覺醒了，更點名台北市長柯文哲，不要再說「兩岸一家親」。他說，柯文哲在面對質詢時，不能再說「兩岸一家親，不要理就好」，應堅決反對「一國兩制」，才是做為首都市長應該做的。

左批柯文哲，又打韓國瑜，他再提醒高雄市長韓國瑜，就像有人問韓國瑜市長，香港有100多萬人出來「反送中」，韓國瑜竟說他不知道，後來才知道原來韓市長說「他頭暈暈的」，賴清德呼籲，做為南、北直轄市的市長，韓國瑜和柯文哲都應該反對一國兩制、一個中國，反對台灣成為香港，台灣不能做第二個香港。

賴清德說，台灣不要做第二個香港，香港才700多萬人口，竟有超過100多萬人走上街頭抗爭，等於每7個人就有一個人走上街頭，包括小孩在內，在台灣民主運動的歷史上，很少看到超過100萬人，就連太陽花學運遊行也才50萬人，更何況台灣有2300萬人口，可見香港非常反抗中國通過逃犯條例。為何香港要站出來反對，因為過去他們的命運沒有掌握在他人手上，在英國統治時代是民主自由的社會，但英國要把香港交回給中國，並沒有問香港人的意思，而中國承諾50年的一國兩制，也都未做到。

賴清德最後強調，在現在台灣所有總統候選人中，只有他能夠捍衛台灣的主權民主，也只有他能帶領台灣，維護台灣的主權價值，呼籲全國民眾在接到民調電話時能說出唯一支持賴清德。