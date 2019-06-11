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快訊／大雷雨襲7縣市「煙囪雲出現了」　彭啟明：周三四降雨規模再提升

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天氣圖。（圖／氣象局）

▲滯留鋒面來襲，各地嚴防短時強降雨。（圖／氣象局／下同）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局對桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至今天（11日）上午10時30分止。天氣風險公司總經理彭啟明說，周四、周五鋒面在南北擺盪，降雨規模也會再提升。天氣風險公司分析師吳聖宇提醒，台灣海峽楔型雲（煙囪雲）果然出現了。

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氣象局說，今凌晨鋒面已進入台灣北部陸地，配合西南氣流影響，天氣會變得更為不穩定，清晨至上午間台中以北會有波較強降雨出現，隨後中南部陸續也有機會出現短時強降雨，各地都是屬於有陣雨或雷雨的天氣，並且會有普遍性的大雨或豪雨，其中西半部地區、特別是中南部山區更有局部豪雨以上等級降雨發生的機率。

氣象局提醒，這波鋒面結構完整，配合西南氣流影響，容易出現短時強降雨、雷擊、強陣風等較為劇烈的天氣現象，請留意氣象局發布的相關天氣訊息；溫度方面，除南部及東南部高溫仍有31、32度外，其他地方高溫約27到30度，感受會較為舒適。

▼今凌晨0時至上午9時各地都有雨。

天氣圖。（圖／氣象局）

▼吳聖宇說，煙囪雲出現了。（圖／翻攝吳聖宇臉書）

天氣圖。（圖／翻攝吳聖宇臉書）

吳聖宇在臉書說，台灣海峽楔型雲（煙囪雲）果然出現了，提醒中北部、尤其苗栗到嘉義之間區域的朋友，嚴防今可能出現的豪大雨現象，其他地區的朋友也不能掉以輕心。

彭啟明在臉書指出，這場雨不是只有今天，預期會持續到周五，務必要有所戒備，尤其這波典型的梅雨鋒面，搭配上西南季風的啟動，類似西南氣流的情境很有可能會發展；今天的雨勢主要是以上午為主，但仍要留意台灣海峽當中，因這波梅雨鋒面伴隨旺盛補充的西南季風水氣的提供，不穩定的溫床內很容易有中小尺度對流系統移入，如果遇到時，降雨強度會非常強。

彭啟明表示，預期周三鋒面南移至中南部，降雨熱區在西半部，尤其是中南部；周四、周五鋒面在南北擺盪，降雨規模也會再提升，連續四天的降雨可能會相當的大，很有可能會是很容易致災的降雨量；要到周五下半天，鋒面東移至巴士海峽，整體降雨才會趨緩。

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關鍵字：氣象,氣象局,氣象雲,彭啟明

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