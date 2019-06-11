玩一半「玻璃溜滑梯」下雨！急速衝破護欄墜崖　眾人噴飛1死6傷

▲遊客們衝破終點的護欄和強化玻璃後，紛紛摔落地面。（圖／翻攝自鳳凰網資訊，下同。）

大陸中心／綜合報導

廣西平南縣安懷鎮佛子嶺景區5日發生一起1死6傷的意外事故，原因是7名遊客玩園區內的玻璃溜滑梯時，半途下起大雨，結果竟然衝破終點的強化玻璃和護欄，摔落至地面，其中一名男遊客更飛到距離終點7.3公尺遠的地面上，許多網友得知此事後，憤怒地表示「果然還是出事了」，更有網友認為「這根本是黃泉溜滑梯吧」。

根據《鳳凰網資訊》報導，玻璃溜滑梯的垂直高度為301公尺，全長為260公尺，中間經過彎道處後，就是110公尺的直道。據悉，遊客在過程中坐在一塊布質坐墊上，並靠著手上的簡易麻手套抓著護欄，從起點順勢滑下。

▼玻璃溜滑梯全長260公尺，其中有110公尺的直道。

▼遊客需要簡易手套抓著欄杆，以便控制速度。

意外的是，當天7名遊客在玩溜滑梯的半途，臨時下起大雨，但園區人員仍允許他們繼續溜滑梯，結果因為下滑速度過快，遊客們撞破終點的強化玻璃和護欄，直接摔落山坡，其中一名男子更飛到距離終點7.3公尺遠的地面上。

受傷的袁姓女遊客表示，當天滑到一半後就開始下雨，結果護欄太滑，根本抓不住，然後全部人陸陸續續下來

，工作人員也沒有控制下來人數，大家滑下來的速度都很快。當時她第三個滑到終點後，才剛起身就被後方的人撞，導致悲劇發生。

▼強化玻璃粉碎後，袁女和親戚們直接摔落地面。

▼袁女在醫院接受治療後已無大礙。



袁女透露，他們一行人都是親戚，其中有2個人太累沒有上山，才逃過一劫。當時意外發生後，7名傷患全都立刻被送往醫院治療，但一名男性傷患因重度顱腦損傷，搶救後仍然不治，其他旅客則在治療後已逐漸康復。

對於園區內的危險溜滑梯，當地應急管理局副局長余永煒表示，景區在對外開放時，他們已經聯合許多部門檢查數次，甚至下令停業整頓文書，但景區依舊對外開放。目前，應急管理局也已要求園區停業，並進行相關調查當中。

不過，這件意外事件曝光後，許多遊客十分憤怒地表示，「擔心的事終於發生了」、「業者怎麼敢設計這種東西」、「玻璃棧道一出來，全國到處都有了玻璃，無聊」、「設計有問題，質量也有問題」、「抵擋不住衝擊力，這質量是以造黃泉溜滑梯為標準嗎」，也有人認為小景點的設施品質堪憂，「像我都不太敢玩類似的設施」、「重點是為甚麼無照還可以營業」。