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華聞快遞／微小企業受惠大！海南今年前4月減稅達18億人民幣

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▲▼海南省。（圖／CFP）

▲海南省今年前4個月減稅達18億人民幣。（圖／CFP）

《海南》微小企業受惠大！海南今年前4月減稅達18億人民幣

海南省新聞辦公室近日召開以減稅降費為主題的新聞發布會稱，全省在今年1至4月共減稅合計18.9億元（人民幣，下同）；而2019年新提出的減稅降費政策則減稅5.4億元，其中，小微企業普惠性政策新增減稅4.7億元，優惠戶數達16.6萬戶。（中新社）

《北京》啟動東、西城共有產權房專配房源申購

北京市東城區、西城區的共有產權房專配房源，將在本週啟動申購，首批統籌調配1200套房源。截至目前，北京市共有64個共有產權住房項目完成供地（含轉化項目33個），可提供房源約6.55萬套。（中新社）

《江蘇》江蘇銀行與中國聯通攜手成立「5G創新實驗室」

江蘇銀行與中國聯通22日簽署戰略合作協議，雙方將融合各自在科技創新與金融服務領域的優勢，打造金融科技融合新生態。作為新一代信息技術的核心組成部分，5G已成為大陸網絡強國戰略的重要突破領域，此次江蘇銀行與中國聯通戰略合作，將聯合成立「5G創新實驗室」，借力5G實現共贏發展，為客戶打造更優質服務。（新華社）

《廣西》最大歸僑聚居地打造西南地區食品加工中心

廣西食品加工產業聯盟研討會23日在南寧舉行。廣西—東盟經開區管委會副主任韋耿表示，近年來，開發區以扶持食品加工企業發展壯大為抓手，吸引百威英博啤酒、中糧集團、雙匯食品等世界500食品加工企業和行業龍頭公司落戶，聚集60多家食品企業。（中新社）

▲華聞快遞／微小企業受惠大！海南今年前4月減稅達18億人民幣（圖／中新社）

▲食品加工類項目合作簽約儀式現場。（圖／中新社）

《貴州》今年前4月重大工程項目完成投資2305億元

貴州項目雲數據顯示，該省1至4月的重大工程項目完成投資2305.08億元、佔年度計劃32%；新開工重大工程項目415個、佔年度計劃63.6%，建成重大工程項目26個。其中，收尾項目完成投資342.31億元、佔年度計劃的41.6%；續建項目完成投資1481.62億元、佔年度計劃的33.5%；新建項目完成投資419.63億元、佔年度計劃的26.1%；預備項目完成投資61.52億元、佔年度計劃的17.3%。（中新社）

《北京》樓市庫存7萬套創8年新高　5000億貨值限競房壓頂

據中原地產研究中心統計數據顯示，在過去一年中，北京樓市庫存增加到了最近8年最多的7.13萬套（統計口徑為所有商品房住宅含限競房），漲了2萬套，漲幅高達42%。中原地產首席分析師張大偉表示，北京限競房項目已經普遍性降價10%左右，即使在這樣的促銷力度下，北京新建住宅市場依然蕭條。（新華社）

《廣西》廣西聯通與數字廣西集團簽訂戰略合作協議

中國聯通廣西分公司與數字廣西集團20日在南寧簽署戰略合作協議；雙方約定，將資源共享、優勢互補，在「數字社會、數字經濟、數字政府」等方面聯手共同發展。（中新社）

《廣東》廣州海珠成立港澳青年創新創業服務中心

粵港澳大灣區青年職業發展5A行動海珠青年論壇暨廣州市海珠區港澳青年創新創業服務中心揭牌儀式，近日在廣州市海珠區舉行。海珠區表示，目前已先後建成青創灣、七客聯創（琶洲）國際社區兩個港澳青年創新創業基地，海珠區將在今年內再建一批港澳青年創新創業基地，為港澳青年提供創新創業、實習就業、孵化融資、學習交流以及融入生活等方面提供全方位的服務（中新社）

▲華聞快遞／微小企業受惠大！海南今年前4月減稅達18億人民幣（圖／中新社）

▲廣州市海珠區港澳青年創新創業服務中心舉行揭牌儀式。（圖／中新社）

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關鍵字：華聞快遞,海南,北京,江蘇,廣西,廣東,微小企業,減稅

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