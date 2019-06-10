餵牛救台灣！牧場遊客通報「揪出秋行軍蟲」　農業處：應該謝謝他

▲在確認可疑蟲體為秋行軍蟲後，農委會立即採取防治措施，將植株掩埋。（圖／記者黃孟珍翻攝）

生活中心／綜合報導

在大陸擴散18個省份、被全球視為重要農業害蟲的的「秋行軍蟲」8日在苗栗飛牛牧場現蹤，成為全台首例！縣府農業處10日下午前往現場進行銷毀掩埋作業，並表示會發現秋行軍蟲，是當天有遊客拿玉米葉餵食牛隻，驚覺葉上有可疑蟲體，立即透過管道向防檢局反映，害蟲侵台才會因此曝光。

防檢局10日指出，8日接獲通報，苗栗通霄飛牛牧場出現可疑蟲體，經分子檢定確認，該蟲體就是肆虐大陸18省份、造成鉅額農業損失的「秋行軍蟲」，此次還是首次在台發現，研判蟲體應是隨著強烈西南氣流助飛登台。

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據悉，秋行軍蟲原生於熱帶、亞熱帶的美洲，歷史上就曾多次大量爆發，在美國各州造成蟲害；2016年1月，秋行軍蟲隨著貨品運輸傳入非洲，並首次在奈及利亞被發現，隨後迅速繁殖，並擴散至非洲各地逾44個國家，對玉米、高粱等作物造成嚴重破壞；2018年，秋行軍蟲逐漸擴散至亞洲，並首次在印度西南部的卡納塔克邦被發現，隨後泰國、緬甸也紛紛中招，而大陸更在2019年1月也遭秋行軍蟲入侵，蟲跡迅速擴散至18個省份，還有向東北地區蔓延的傾向，生命力相當頑強，一但入侵台灣極有可能造成每年新台幣35億元的農損。

▲秋行軍蟲生命力頑強，以玉米、高粱等作物為食，對農作物損害相當大。（圖／記者許展溢攝）

苗栗縣政府農業處秘書徐春良指出，此次發現蟲體的玉米田約有5分地的面積，是飛牛牧場向地主租用，專門種植青割玉米，並提供玉米葉讓遊客餵食牛隻、增進互動；而會發現秋行軍蟲入侵，就是有遊客在端午連假時到牧場踏青，在餵食牛隻時，發現玉米葉上有可疑蟲體蠕動，形極似秋行軍蟲幼體，驚覺情況不對勁，立即循管道向防檢局反映，蟲跡才會因此曝光。

防檢局在接獲反映後，立即派員前往現場稽查，花了2、3個小時在玉米田中搜索，一共發現11隻可疑蟲體，經送檢後透過分子檢定確認是秋行軍蟲無誤，因此於10日進行銷毀作業，先將作物植株剷除，並挖掘近3公尺深坑洞掩埋，同時撒上烏肥，以「燻蒸作用」殺死蟲體，後續也將持續監測疫情是否有擴大跡象。

徐春良指出，此次發現蟲體的遊客本身應具有專業背景，且警覺性相當高，因此才能在第一時間發現幼體並通報，揪出秋行軍蟲蹤跡，讓有關單位能夠立即反應、展開防治，「應該要好好謝謝他！」

▲秋行軍蟲特徵。（圖／防檢局提供）