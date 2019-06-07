秋行軍蟲侵陸18省！6月可能飛過台灣海峽　若入侵估損失35億

▲防檢局呼籲民眾，若在田間看到疑似秋行軍蟲，一定要馬上通報。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

被全球視為重要農業害蟲「秋行軍蟲」已擴散至大陸18個省份。防檢局表示，該蟲藉由氣流助飛傳播來台的高風險時間可能落在6月中旬後，且目前危害紀錄的寄主植物高達353種，一旦入侵台灣，恐造成每年高達35億元損失。

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▲秋行軍蟲已擴散至大陸18個省份。（圖／防檢局提供）

秋行軍蟲已嚴重威脅大陸農業及糧食生產安全，且目前沒有專門的農藥防治。防檢局說明，該蟲目前有危害紀錄的寄主植物達353種，共包含76科，其中主要為害科別為禾本科，台灣常見的如，水盜、小麥、高粱、玉米、甘蔗和盤固拉草等。菊科如萵苣、鬼針草、向日葵等。豆科如花生、大豆、豇豆等。

▲防檢局特別製作如何鑑別秋行軍蟲宣傳圖。（圖／防檢局提供）

防檢局表示，秋行軍蟲疫情在大陸南方持續蔓延，和台灣只有一海之隔，倍受威脅，依秋行軍蟲偏好作物種類估計，一旦入侵台灣，恐造成每年高達35億元損失。

▲秋行軍蟲目前有危害紀錄的寄主植物達353種。（圖／防檢局提供）

防檢局特別針對此全球新興農田通緝犯，製作「通緝秋行軍蟲」宣傳圖，內容包括幼蟲、雄成蟲、雌成蟲，及危害狀和如何鑑別該蟲，以簡易鑑別特徵方式呈現。呼籲民眾若在田間發現植株有疑似該蟲體或危害狀，一定要馬上通報防檢局（0800-039-131），才能防秋行軍蟲大舉入侵。