邀中央地方會勘「爭取后里大型醫院」　洪慈庸：完善在地醫療資源

▲立委洪慈庸10日邀集中央地方相關單位，為后里爭取設立大型醫院。（圖／記者陳玉攝，下同）



記者陳玉／台中報導

北台中人口發展迅速，但后里在地卻未設有醫院，急重症患者仍須跨區治療，立委洪慈庸10日邀集中央地方相關單位共同評估，為后里爭取設立大型醫院；對此，醫管會允諾將於兩周內完成設立醫院評估報告，豐原醫院也表示對在后里設立分院有高度意願。

洪慈庸指出，后里位處郊區，過去缺乏基礎建設，但近年包括中部科學園區、麗寶集團、豐興鋼鐵公司、正隆紙廠公司等企業皆陸續進駐，並舉辦2018花博，周邊交通機能提升，在地流動人口達7萬人，醫療需求度相對提高。

「爭取設立大型醫院、完善在地醫療資源！」，洪慈庸表示，后里生活機能便利，仍缺乏緊急醫療救護處理能力，在地的急重症患者仍須跨區治療，但鄰近的大甲李綜合、光田、豐原醫院等距離遠，尤其中科企業眾多，公安及急症處理相當重要。

▲立委洪慈庸邀集各單位評估后里設立醫院，醫管會允諾將於兩周內完成設立醫院評估報告。

洪慈庸表示，為避免土地徵收問題及加速設立進度，以國有土地為優先，初步篩選月眉路、后神路、后科路等3處可供建議設置地點；醫管會簡任技正陳英作也承諾，2周內將完成醫院評估報告，後續可行將可由中市府都發局進行土地專案變更等相關程序。

豐原醫院副院長匡勝捷表示，近期醫院正在尋找長照設置地點，初步評估月眉路該段地點符合且交通便利，將會把設立長照與分院合併進行評估；台糖公司資產營運處處長陳立人表示，將願意全力支持，並同意出租土地，配合醫源資源進駐后里。

衛生局副局長張瑞麟提到，醫療網限額醫療區域每萬人不得超過50床服務量，目前該醫療區域平均約30多床服務量，評估可再增設100至200床空間，將協助廣徵各醫院設分院意願。