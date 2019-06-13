大雅水圳護岸崩塌危及200人安全　洪慈庸爭取2千萬修復

▲洪慈庸會勘大雅水圳護岸，成功爭取修復經費。（圖／洪慈庸辦公室提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

連日大雨侵襲，使得台中市大雅區神林路的灌排水圳護岸老舊崩塌嚴重，危及周邊農田和住家，立法委員洪慈庸13日邀集相關單位會勘，成功爭取到2千萬元修復經費，預計明年中完工，一旦修復後就可保護當地2百人身家財產安全。

今天會勘由洪慈庸召集，包括農委會農田水利處副處長陳衍源、台中農田水利會設計股長藍士呈、大雅區員林里長張本侒、陳情農民陳文炳等代表出席，並由水利會簡報說明排水改善工程規劃。

洪慈庸指出，神林路一段520巷至540巷灌排水圳，因年久失修，護岸卵砌石老舊崩塌、造成部分農田崩落、農作物損毀，經多次會勘，兩側長度共560公尺護岸亟需改善，工程經費2千萬元，她成功爭取前瞻計畫全額補助，為在地鄉親權益把關，預計11月動工，施工5個月，完成後可保護在地2百個居民，改善淹水面積約6公頃。

張本侒提到，該區屬上員林里，護岸崩塌情況嚴重，過去因為工程經費高，所以申請補助相當困難。

陳文炳指出，護岸崩塌範圍約10公尺、高1公尺，若遇上颱風、大雨就會造成淹水，農田土地也不斷流失、減少，情況已達五年多，相當期盼改善工程盡快完成。