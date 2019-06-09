習近平稱川普是「自己的朋友」：相信他不願中美割裂

▲習近平出席第23屆聖彼得堡國際經濟論壇全會。（圖／新華社）

大陸中心／綜合報導

貿易戰火持續燃燒，大陸國家主席習近平7日出席聖彼得堡國際經濟論壇全會，指出美國總統川普為自己的朋友，並確信他不想完全斷絕與中國的關係。此外，習近平也提到朝鮮半島的核問題，稱他與俄國總統普丁（Vladimir Putin）都會擔當建設角色，透過政治管道解決問題。

▲習近平與普丁會談。（圖／新華社）

習近平6月5日至7日在俄羅斯進行國是訪問。根據俄羅斯衛星通訊社報導，他在7日出席聖彼德堡國際經濟論壇，並在會上發言稱，「我們和美國雖然現在有一些貿易摩擦，但中國和美國現在已經是『你中有我，我中有你』」，兩國互相都有最大的投資者，有最大的貿易合作，每天在中美之間飛行的人員是1萬多人，因為來往的一年是400多萬。

習近平接著說，「我也很難設想中美全部割裂開。我想，那種情況不僅我不願意看到的，我們的美國朋友也不會希望看到。我的朋友特朗普（川普）總統，我相信他也不願意看到。」

▲川普與習近平G20見面。（圖／路透社）

在談到5G時，習近平表示，中國願同各國分享包括5G技術在內的最新科研成果，共同培育新的核心競爭力，轉變經濟增長模式。共同出席的普京則在會上談到華為，並批評美國圍堵華為的行為會帶來貿易戰，甚至有可能引來真實的戰爭，華盛頓政府是奉行無約束的經濟利己主義。

▼習近平出訪俄羅斯。（圖／新華社）