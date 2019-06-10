省10元停車費...她揹娃猛喬角度鑽不出！好心人一個move扭出柵欄　全網看傻

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到停車場停車付費是天經地義的事，但卻有一對胸前還揹著小孩的父母，停了車卻不願意付帳，不斷在機車道與汽車道的柵欄前來回喬角度，最後一個move直接從柵欄空隙鑽出去，而這段畫面全被監視器錄下，許多網友見狀紛紛直呼誇張，留言痛罵「沒錢就別生那麼多，搞得跟乞丐一樣，何必」。

▲騎士（右車）貪小便宜，想趁其他人繳完停車費柵欄打開時鑽出停車場。（圖／翻攝爆廢公社）

這段監視器畫面事後被網友PO上臉書社團《爆廢公社》寫道，「這對爸媽，你們背著小孩，這點停車費=門票，10元也要逃喔？嘖嘖嘖，我也佩服你們的身教了」。

透過畫面可以看到，一名騎士乖乖的在出口柵欄前繳交停車費，就在柵欄打開的下一秒，另一輛胸前揹著小孩，後方還載著爸爸的媽媽，突然從汽車道衝出，想趁機鑽出停車場，但似乎角度不對，再加上有障礙物，讓她們無法順利鑽出，只好退出車道。

▲騎士疑似鑽不出柵欄，不斷來回喬角度。（圖／翻攝爆廢公社）

然而，退出車道後，該名媽媽先是請後方爸爸下車，隨後不斷在柵欄前喬角度，就在這時，起先繳交完停車費的騎士還走回停車場，協助該名媽媽喬好角度，隨後一個move就順利從機車道與汽車道間的柵欄空隙鑽出，最後一行人就這樣面不改色的走出停車場。

▲另一名好心騎士見狀上前，一個move就順利扭出柵欄。（圖／翻攝爆廢公社）

這段畫面一出，許多網友見狀傻眼，留言痛罵「連這種小錢都不付乾脆別出來玩」、「為了省10元，然後被告....呵呵~當你們的孩子真衰小！連10元都付不起！」、「最後那名騎士的好心也用錯地方了吧...」、「吉了啦！！！讓她省小錢賠大的」。

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