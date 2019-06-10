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中尉後勤官「嘴吸舔下體」還摻藥迷昏　6士官兵慘遭性侵

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▲反年改大將吳男遭爆性侵。（示意圖／視覺中國）

▲郭姓中尉後勤官下藥迷昏「嘴吸舔生殖器」，性侵6名同袍得逞。（示意圖，與本案無關／視覺中國）

記者陳玉／台中報導

軍中醜聞！中部某部隊郭姓中尉後勤官，2018年見同袍「小黑」在大寢室熟睡，竟用嘴吸舔其生殖器，過程中「小黑」驚醒掙扎用左手肘攻擊才作罷；郭在2年間也陸續趁「小黑」等6名士官兵未注意時，在飲料、餐點中摻入昏迷藥劑，以此性侵得逞；台中地院依乘機性交、妨害自由等罪判刑2年、緩刑5年，並罰120小時義務勞務及2場法制教育。

判決書指出，郭男2010年6月底入伍，當時任職為中部某部隊的中尉後勤官，2018年3月底凌晨，郭在部隊勤務隊士官兵大寢室內，趁假日留守人員管制鬆散及「小黑」熟睡而不知抗拒之際，側躺在「小黑」身旁床鋪，再用嘴巴含著其生殖器上下吸舔，以此方式性侵得逞。

「小黑」因身體不適，掙扎迴避，郭從旁側一把抱住，「小黑」因此以左手肘攻擊郭左臉，郭才停手作罷，事後經「小黑」層報單位幹部後，始循線查悉上情。

後續郭被查出自2016年8月至2017年12月，在部隊寢室或他處，在飲食或餐點中，摻入會使人產生昏睡、意識不清，造成身體癱軟藥劑，包含「小黑」共6名士官兵進行猥褻，而該被害人因陷入昏睡，渾然不知郭男惡行。

法官審酌郭犯案時年僅24、25歲，年輕識淺，智慮淺薄，其因一時衝動而性侵他人，犯後坦承犯行，並積極與被害人均達成和解並賠償損害，又無前科資料，依法判刑2年、緩刑5年，並罰120小時義務勞務及2場法制教育。

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關鍵字：台中地院,判決,性侵

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