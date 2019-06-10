時速1100公里高速墜海！日本F-35A戰機失事「因飛行員空間迷向」

▲日本一架F-35A戰機4月9日墜毀於青森縣外海。（圖／路透）

記者林瑩真／編譯

日本航空自衛隊一架F-35A戰機4月9日訓練時，墜毀於青森縣外海，日前在1500公尺深的海底發現戰機部分殘骸及飛行員部分遺骸，現在失事原因出爐，疑似是飛行員「空間迷向」，才會導致戰機以時速1100公里高速墜海。

綜合日媒報導，日本航空自衛隊10日公布失事調查中期報告，內容提到，飛行員細見彰里飛行模擬訓練結束，晚間7時26分按照指示從高度31500英尺（約9600公尺）下降，7時26分15秒戰機已下降至15500英尺（約4700米），但細見彰里突然表示訓練中止，之後再無聲音，7時26分30秒從雷達上已經看不到戰機。

調查懷疑，這段時間內F-35A戰機以時速1100公里高速向下俯衝，飛行員沒有跳傘，就這樣直接墜機，海中尋獲的機體碎片散落在海底，符合高速墜海狀況。

▲調查指出，失事原因可能是飛行員「空間迷向」，並非戰機問題。（圖／CFP）

不過調查強調，「沒有跡象顯示飛機有問題」，飛機發動機推力正常，不是機體故障，也排除設備問題讓飛行員缺氧昏迷，懷疑是飛行員眩暈卻不自知，發生「空間迷向」的情況才導致失事，因此墜機是人為造成，但不算飛行員的疏失。

所謂「空間迷向」（Spatial Disorientation），指的是飛機在三度空間進行運動時，又因飛機速度、坡度變化及四度向量的交雜影響，讓飛行員産生錯覺，失去對環境的判斷力，例如機體在下墜，但飛行員大腦仍覺得自己在飛行。

日本航空自衛隊排除失事原因為機械故障後，近日將讓F-35A復飛，但會針對飛行員加強「空間迷向」教育。