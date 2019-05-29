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南部人快搶！AirAsia 8/1再直飛高雄-克拉克　開航價「單程488元」起

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▲▼AirAsia宣布8月1日正式首航高雄-宿霧航班。（圖／AirAsia提供）

▲AirAsia宣布8月1日首航高雄-克拉克航班。（圖／AirAsia提供）

記者賴文萱／台北報導

亞洲低成本航空領導品牌AirAsia今（29）日宣布看準南台灣商機，除了日前開賣的即將於8月1日開航「高雄-宿霧」航線外，並將於同日正式開航「高雄-克拉克」航線，正式開賣價單程未稅488元起，讓南台灣民眾探索菲律賓海島時能有更多選擇，無論是從克拉克轉國內班機前往巴拉望、大堡、怡朗島等地，或是深度體驗具有「小美國」之稱的克拉克的魅力。

AirAsia 台灣行銷業務總經理 陳長星表示，AirAsia目前從高雄出發航線已經有高雄-吉隆坡、高雄-馬尼拉兩條國際航線，8月之後會新增「高雄-宿霧」航線，此航線自五月中開賣以來，尚未開航就班班熱賣，可看出南台灣民眾對於海島國家的熱愛。

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▲亞航airaisia。（圖／AirAsia提供）

▲亞航AirAisia 8/1將開航高雄-宿霧、高雄-克拉克。（圖／AirAsia提供）

而「台北-克拉克」航線自去年7月開航以來，每班承載率也都有8成以上，深受商務客以及小資旅客群的歡迎。AirAsia為台灣直飛克拉克唯一的航空公司，因此我們也非常看好「高雄-克拉克」航線的發展。

克拉克位於菲律賓馬尼拉北部。因曾為美國空軍基地而有小美國之稱，無論其建築、餐廳都有濃厚美式軍人風格。菲律賓政府在1999年將克拉克設為經濟特區，並打造成菲律賓「綠色城市」，離首都馬尼拉跟觀光景點蘇比克灣都僅需要一個多小時車程。

AirAsia即將於8月1日正式開航「高雄-克拉克」航線，此為AirAsia第13條國際航線，也是高雄的第4條國際航線。AirAsia將於5月29日12點正式開賣，開賣價單程未稅488元起，可以購買首航日至2019年10月26日止的機票，首航日為8月1日。

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