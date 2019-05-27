暑假衝一波！曼谷、東京單程1688元起　酷航5/28限時開搶

▲酷航「飛常酷」官網促銷，熱門渡假航點東京、新加坡、首爾、北海道札幌、大阪。（圖／酷航提供）

記者胡順惠／台北報導

暑假即將到來，你想好要去哪裡玩了嗎？酷航於5月28日至5月29日限時兩天推出「飛常酷」促銷，飛往東京、新加坡、首爾、北海道札幌、大阪有多個航點促銷，其中台北飛往曼谷（廊曼），只要選定6月30前周二及周六出發，即可購買單程最低1688元起的超優惠機票。

酷航此次優惠活動的熱門景點包含吉隆坡、檳城、蘭卡威、古晉，單程含稅2388元 起；普吉島、峇里島、馬爾地夫，單程含稅 2488元起；歐洲航點柏林、雅典，單程含稅8000元有找；澳洲避暑，黃金海岸、柏斯、墨爾本、雪梨，單程含稅 4488元起。

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酷航表示，日本東京永遠去不膩，從東京前往富士山、鎌倉、熱海等地，一次滿足遊山玩水的心願。每年的 7至9 月是富士山每年一度的開山時間，和世界各地旅人一同欣賞富士山壯麗景觀，體驗日出時神聖閃耀的「御來光」。

▲富士山觀景纜車眺望河口湖。（圖／記者蔡玟君攝）

除了日本東京，夏季的海島更是熱門首選，搭酷航飛往泰國普吉島、印尼峇里島，或是浪漫馬爾地夫，躺在沙灘上聽著海浪聲響，體驗刺激的水上活動，享受極具特色的住宿，讓今年夏天有個難忘回憶。酷航此次促銷推出普吉島單程含稅只要2488元起，峇里島單程含稅3188元起，連此生必去的馬爾地夫單程含稅都只要3588元起。

想要來趟超放鬆暑假，與酷航合作之旅行社如Club Med 推出全包式精緻行程 5.5 萬起，只要人飛往馬爾地夫就好，你想得到的花費與行程都全包了！還有百威旅遊推出馬爾地夫不到 4 萬的特惠行程，讓旅客假請得少、錢花得少，到海島充充電剛好。

酷航官網「飛常酷促銷」優惠航點包含台灣（台北、高雄）直飛航點：東京、札幌（北海道）、大阪（高雄出發）、首爾、新加坡、曼谷；澳洲四大城：雪梨、墨爾本、黃金海岸、柏斯；歐洲雙航點：雅典、柏林；私房旅遊航點：檳城、古晉、怡保、哥打峇魯、泗水、清奈、阿姆利則、龍坡邦、永珍等；以及夢幻渡假航點馬爾地夫、峇里島、喀比、關丹、蘭卡威等。這次促銷的旅遊期間最晚至2019年12月20日。