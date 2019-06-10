海地總統貪汙引發社會動盪　數千人上街高喊摩依士下台

▲海地10日聚集數以千計的示威者到首都太子港（Port-au-Prince）街頭遊行。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

海地10日聚集數以千計的示威者到首都太子港（Port-au-Prince）街頭遊行，要求總統摩依士（Jovenel Moise）為涉嫌侵佔公帑一事下台。與此同時，海地的經濟危機持續延燒，通貨膨脹率突破17%，導致當地貨幣快速貶值，民眾嚴重缺乏民生用品。

據《法新社》（AFP）報導，這場集會是由海地反對派政黨和公民社會團體所主辦，數十名的抗議領導人士騎著摩托車，帶領著大多是年輕族群的示威者走上街頭。現場雖然有大批警察坐鎮，示威者仍點燃輪胎、設置路障，導致目前警察總署附近至少有兩幢建築物起火，總統府附近也發生衝突，但皆沒有傳出有人員傷亡的消息。

▲▼海地示威者在市中心的道路上點燃輪胎、設置路障。（圖／達志影像／美聯社）

抗議領袖夏理艾（Velina Charlier）表示，要求所有浪費公帑者接受嚴厲審判和懲罰，甚至沒收他們的個人資產，交由國家進行國內重大開發計畫，此外，總統也必須立即請辭並自首。海地高等審計法院的法官於本月1日所公佈的長篇報告中也指出，摩依士是「貪汙計畫」（embezzlement scheme）的核心人物。

法院公佈的報告書中列舉出海地政府一連串腐敗和管理不善的案例，例如2014年海地政府為一項道路修健計畫，同時與Agritrans和Betexs兩家公司簽約，而兩家公司的稅務登記號碼和人員姓名還是一模一樣的。另一項則是發生在2017年摩依士掌權前，當時他身為Agritrans公司的負責人，而Agritrans公司獲得70萬美元的資金進行道路修復工程，但Agritrans公司幾乎什麼工程都沒做，就只種植了香蕉並把獲得的補助款項納為私有財產。

今日海地反對派政黨再次號召支持民眾走上街頭，和平示威，要求總統摩依士（Jovenel Moise）下台為此負責。

今年2月份，海地就曾發生過一連串的暴力示威遊行，造成至少7人喪命，政府也因此垮台，但事件結束後，海地當局不僅尚未任命新內閣，甚至還未通過任何預算案，也不確定何時將再舉行合法選舉。