台幣大貶助攻！6大壽險5月賺逾200億　國壽一舉反超南山

▲6大壽險5月份共賺超過210億元。（圖／記者戴瑞瑤製表）

記者戴瑞瑤／台北報導

前6大壽險公司5月獲利全數出爐！受惠於新台幣大貶，壽險公司匯兌利益大增，6大壽險5月單月共賺216.05億元，比起4月份成長8成。其中，國壽單月大賺86.1億元，順利超車南山人壽，成為單月獲利王與累積獲利冠軍。

5月份新台幣大貶、美元大幅升值，壽險業匯兌利益大增，讓多家壽險公司5月獲利表現亮眼，包括國壽、富邦壽、中壽、南山單月獲利都比上月成長。

5月表現最亮眼就屬國泰人壽，國壽5月稅後盈餘上衝到86.1億元，比起4月份的21.3億元、單月大增3倍，順利反超已連續3個月拿下單月獲利王的南山人壽。國壽今年前5月累積稅後盈餘也來到171.8億元，一舉超過南山人壽。

國泰人壽表示，5月份因為新台幣貶值，匯兌利益創下單月新高，外匯避險績效佳，加上投資績效良好，帶動5月稅後淨利高達86.1億元，比4月份大幅成長1.63倍。截至5月底國壽外匯準備金達294億元，也同樣創下歷史新高。單月新契約保費153億元，5月保單銷售以傳統型分期繳及投資型保單為主，單月新契約保費(FYP)為153億元，新契約等價保費(FYPE)為63億元，累計FYPE為業界第一。

今年2月到4月都拿下單月獲利王的南山人壽，5月份則位居第二，單月稅後淨利為43.2億元，比起4月份增加1成，今年前5月累計稅後盈餘為161.76億元，同樣位居壽險業第二。新契約保費部分，5月份南山FYP為113 億元，較去年同期衰退29%。

中國人壽5月獲利表現良好，單月稅後盈餘22.3億元，創下今年單月獲利新高，累計前5月稅後盈餘達60.7億元，也較去年同期成長29%。中壽表示，5月份獲利達22.3億元，主要受惠新台幣匯率貶值，且經常性收益持續穩定增加、避險成本降低及股票實現獲利。

台壽5月份賺10.4億元，比起4月份衰退，台壽5月雖同樣受惠美元升值、新台幣貶值，匯兌利益增加，加上債券殖利率走低，壽險在債券操作及匯兌收益都有不錯表現，但因股市波動大，一來一往利益抵銷，導致單月獲利小幅衰退。

新光人壽5月份賺10.75億元，比起4月份的17.98億元單月也呈現衰退。新壽雖5月也受惠新台幣貶值，匯兌利益增加，但人民幣債券影響評價損益，並增提所得稅，導致新光金單月獲利衰退。