拒絕交出權力！蘇丹血腥鎮壓平民　118示威者死亡引爆大罷工

▲一名抗議者拿著蘇丹國旗，要求軍政府把權力交給公民。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合外電報導

非洲國家蘇丹3日開始爆發鎮壓，軍政府對示威者展開屠殺，至今起碼造成118人死亡。策畫抗議的主要團體「蘇丹專業人員協會」（Sudanese Professionals Association, SPA）則從9日起發起「公民不服從」運動，只有當掌權的軍政府把權力交出來時，民眾才會結束示威。

CNN報導，蘇丹軍方不願把權力移交給人民，反而在首都喀土木（Khartoum）展開血腥鎮壓。蘇丹醫師中央委員會（CCSD）估計，9日有兩人喪生，使得死亡人數來到118人。

蘇丹前獨裁總統巴席爾（Omar al-Bashir）4月遭到軍方政變推翻，然而，軍政府不願走下台，反而對著展開抗議的民眾開槍。SPA指責，掌權的過渡軍事委員會（TMC）下令關閉公立與私立的醫療中心，直接危害到患者性命。此外，數名反對派的領袖也被安全部隊逮捕。

為了回應軍方的鎮壓，SPA於9日發起「公民不服從」（civil disobedience）運動，要求全體人民待在家裡，此舉也讓首都的國際機場成了空城，許多機師、機場員工都參加罷工；SPA的訴求是軍政府把權力交給公民的過渡單位。

SPA的許多領袖拒絕與軍方領導人談話，該組織發表聲明指出，談判可以從TMC開始，前提是那些展開軍事鎮壓的官員必須被繩之以法，還有一個條件是得成立獨立的調查委員會，以此讓國際調查3日發生的鎮壓到底發生哪些事。

根據蘇丹官方媒體報導，衛生部聲稱死亡人數不超過46人。然而，蘇丹醫師中央委員會認為，官方試圖掩蓋真正的亡者數目。

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