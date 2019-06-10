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外套怎麼黏黏的？成大女學生圖書館趴睡　噁男站後面...

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▲一名楊姓男子成大圖書館內，公然手淫射精在女大生外套上，被台南地院依公然猥褻罪，處拘役40日，可易科罰金。（圖／記者林悅攝）

▲一名楊姓男子成大圖書館內，公然手淫射精在女大生外套上，被台南地院依公然猥褻罪，處拘役40日，可易科罰金。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

一名楊姓男子在台南市成功大學成功校區圖書館內，見女大生在該圖書館書桌上趴睡，竟走到女大生後方，公然露出生殖器手淫射精在女大生的外套上，後經女大生發覺外套沾有不明黏液、十分噁心，向教官報告，校方報警調閱案發之監視器畫面而循線查獲；台南地院判楊男刑拘役40日，可易科罰金。

判決書指出，被告楊姓男子2019年1月17日晚上6時許，在台南市成功大學成功校區圖書館內，見1名女大生在該圖書館書桌上趴睡，基於供人觀覽之犯意，步行至女大生後方，公然在圖書館內，露出生殖器手淫射精在女大生所著之外套上，後經女大生發覺外套沾有不明黏液，經報警調閱案發之監視器畫面而循線查獲。

台南地院合議庭指出，楊男在不特定或多數人均得出入之大學圖書館內，對告訴人露出其生殖器官，並手淫射精於告訴人穿著之外套上，當係意圖供人觀覽而公然為猥褻行為。

法官認為，楊男為滿足一己私慾，基於供人觀覽之意圖，利用告訴人於大學圖書館內時，在告訴人身旁裸露生殖器，進而手淫射精於告訴人所著外套上，使告訴人深感驚嚇、害怕，驚擾告訴人，造成告訴人不悅、不適之感覺，妨害社會秩序與善良風俗，兼衡被告楊男之素行、品性、犯罪之動機、目的、手段、智識程度、家庭經濟狀況、犯後坦承犯行、未與告訴人達成和解及告訴人對於本件之態度等一切情狀，依公然猥褻罪，處拘役40日，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日，以資儆懲。

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關鍵字：變態男,圖書館,手淫,射精

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