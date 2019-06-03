客製化閱讀服務「刷臉」借書　新北市圖「閱讀推手」雙料冠軍

▲鶯歌分館共融遊戲分享會，小朋友聽障體驗。（圖／新北市立圖書館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市立圖書館推動閱讀不斷求新求變，用創新的方式，改變傳統圖書館的服務模式，也讓閱讀空間的CP值破表，到圖書館可以「刷臉」借書，體驗人臉辨識的最新科技，24小時不打烊的倉儲式自助取書機，就像「圖書ATM」，可以隨時「提領」圖書，「感心」的閱讀服務，讓總館與鶯歌分館在2019年教育部「閱讀推手」團體獎項中拿下雙料冠軍。

全國首創的通用設計與貼心的友善閱讀空間，方便每一個年齡層的讀者，同時讓身心障礙者也能到圖書館享受閱讀樂趣；率先串連北北基，提供跨市閱讀服務，讓大台北生活圈的民眾享有更豐富的閱讀資源。圖書館結合不同的元素，化身為閱讀講堂、藝文場所、數位空間……這些創新的服務，以讀者為核心，活化了圖書館的使用方式，也讓閱讀場所的CP值破表。

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新北市立圖書館總館除了首創提供24小時不打烊的閱讀服務，同時結合現代智慧科技，不斷引進新的服務與設施，創造多元、互動的數位學習型態，滿足讀者的各種需求，也吸引民眾持續閱讀、學習，讓閱讀更加便利。

▲ 身心障礙專屬的VIP友善閱讀空間，讓身心障礙者也能到圖書館享受閱讀樂趣。

鶯歌分館擁有新北市最大的融合遊戲認證的兒童玩具室，除了與國際接軌，提供視障、聽障、自閉症、多重障礙、銀髮、親子等六項不同族群需求的融合遊戲玩具服務，同時推出「Monday玩具共融日」，每週特別保留一天給身心障礙兒童使用，透過融合遊戲制度，推廣親子共讀和共融教育，拉進孩子與書本的距離，同時服務身心障礙兒童，讓閱讀可以跨越書本及不同族群，讓特殊兒童也能在圖書館與一般小朋友一起玩遊戲、一同享受閱讀的美好。

鶯歌分館同時設置「在地知識學專區」，除了展示日治時期關於鶯歌的一手史料，還有珍藏的老照片展，帶大家穿梭時光，感受鶯歌過往的歷史面貌。除了連結在地文化，更與鶯歌陶瓷博物館、7-11等合作，讓書本走出圖書館，推廣社區閱讀，擴大圖書館閱覽服務的範圍，讓民眾可以更親進閱讀。

新北市立圖書館王錦華館長表示，此次總館與鶯歌分館代表新北市參加教育部108年度「國民中小學推動閱讀績優學校、團體及個人評選」，在團體獎項中拿下雙料冠軍，表示新北市的閱讀推動深獲肯定！未來將持續推動閱讀運動，打造新北市成為更多元優質的閱讀城市。