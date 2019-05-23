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新北市圖募集「創意閱讀金點子」　最高補助10萬

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▲ 新北市圖募集「創意閱讀金點子」 最高補助10萬。（圖／新北市立圖書館提供）

▲ 新北市圖募集「創意閱讀金點子」，最高補助10萬。（圖／新北市立圖書館提供）

記者郭世賢／新北報導

為鼓勵民眾參與閱讀活動，新北市立圖書館「我的閱讀我做主」參與式預算創意點子大募集！邀市民朋友一起秀創意，規劃獨特有趣的創意閱讀，有機會可以實現自己的創意提案，即日起至6月20日止徵件，前3名均可獲得10萬元，實現自己的創意發想。

新北市立圖書館表示，現在許多人閒暇時，不是上網、滑手機、就是看電視、睡覺，為了鼓勵民眾多參與閱讀活動，推廣創意學習，圖書館特別向社會大眾招募對閱讀多型態的提案，希望可以號召不同專業、不同領域的民眾一起為閱讀活動注入新思維，給閱讀更多可能，藉由閱讀開展出更充盈的生活樂趣。每案最高補助10萬元，總補助金30萬元。

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新北市立圖書館「我的閱讀我做主」參與式預算即日起至6月20日止，展開為期一個月的「創意閱讀金點子」徵件，只要對閱讀推廣有任何夢想或實踐的個人及團體，不限產業、身分、年紀，都歡迎大家一起來提案，圖書館除將召開提案說明會，並會設置實體投票區，邀請民眾自由票選。

新北市立圖書館參與式預算誠徵「創意閱讀金點子」，邀新北市民秀創意，自己規劃新穎有創意的閱讀活動，再由圖書館提供資源，協助民眾實現創意想法。得票最高的前3名，將分別可獲得10萬元實際執行，參與提案的民眾，並將獲得精美禮物！詳細資訊請至新北市立圖書館網站查詢：http://www.library.ntpc.gov.tw

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