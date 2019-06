美墨新移民政策遭批「都是舊東西」　川普暴怒：沒人稱讚我

▲川普透過推特痛罵《紐約時報》。(圖/達志影像/美聯社)



記者丁維瑀/綜合外電報導

《紐約時報》8日報導,美國總統川普聲稱與墨西哥達成新協議,其中的多項關鍵條款卻早在好幾個月前就已經談好。川普9日則在推特痛斥,如果是前總統歐巴馬(Barack Obama)做出同樣政績,一定會被「腐敗的媒體」大力讚揚,但輪到他自己時,儘管他在經濟上創下紀錄,完成很多事情,卻沒有一點功勞。

《衛報》報導,川普先前撤回原本10日要對所有墨西哥進口商品徵收5%關稅的決定,因為美墨已就移民問題達成新協議,包括墨西哥同意在邊界部署國民警衛隊,同時保證尋求庇護的移民在等待文件審核時得待在墨西哥。《紐時》則指出,在過去6個月的秘密會談中,墨西哥早就同意此次聯合聲明中的關鍵條款,很多都是舊的承諾。

紐時分析,還不清楚為何川普要高調宣揚這項「換湯不換藥」的協議,或許他知道彼此談判的進展空間有限,但為了有個台階下以及保住選票,他便選擇不斷讚許這項協議。

對此,川普先透過推特反擊,如果是歐巴馬達成川普在邊境、經濟方面的各項協議,絕對會受到媒體稱讚,甚至還會宣布立刻放假,然而,變成他自己上任後,卻沒有得到任何讚揚。他隨後又形容紐約時報很失敗,「唯一的問題是,他們在發布前就知道是假新聞,腐敗的媒體!」

The Failing @nytimes story on Mexico and Illegal Immigration through our Southern Border has now been proven shockingly false and untrue, bad reporting, and the paper is embarrassed by it. The only problem is that they knew it was Fake News before it went out. Corrupt Media!