　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普超自信「解決棘手移民問題」　墨西哥屈服關稅恐陷更多威脅

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼川普視察加州美墨邊界。（圖／路透）

▲為了尋求2020連任，川普經常喊出他要解決移民問題。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合外電報導

美國總統川普（Donald Trump）8日充滿自信預測，墨西哥將嚴格執行一項有關移民的新協議，此舉可以阻擋更多想進入美國的中美洲移民。他同日透過推特表示，「墨西哥會非常努力，如果真的這樣做了，就會是美墨之間相當成功的協議。」

《路透社》報導，川普認為墨西哥會徹底實施一項新協議；根據內容，美墨同意擴大具有爭議的庇護計畫，同時加強南部邊境的安全，阻止移民踏入美國。這項協議於7日宣布，先前在華府討論了3天，川普原本威脅10日要對所有墨西哥進口商品徵收5％關稅，不過後來又決定暫停徵稅，因為美墨已達成共識。

川普政府堅信，這項協議能解決移民問題。不過，美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）8日在日本福岡參加G20財長會議時表示，如果墨西哥未能執行新協議，川普依舊保有徵收關稅的能力。

除了有自信能化解移民問題，川普8日也透過推特強調，墨西哥將立刻開始購買大量的美國農產品。事實上，自從中美貿易戰開打，美農民就受到嚴重打擊；如果川普真的向墨西哥徵稅而引來報復，美農民同樣會被影響。

目前還不清楚墨西哥是否做出川普所說的承諾，在美墨聯合聲明中，並未提及墨西哥會擴大購買美國農產品。墨西哥總統歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）8日稍晚則表示，他已與川普交談，他提供美方友好的關係與承諾。

共和黨籍的川普上任後，始終不忘非法移民的問題，他誓言要在邊境蓋牆，然而國會拒絕提供資金。對於來自墨西哥的移民想在美國尋求庇護，他感到非常挫敗，他多次指責移民帶來犯罪與毒品。

▲▼美墨邊境移民。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普認為，美墨邊境移民造成許多治安危機。（圖／達志影像／美聯社）

根據協議，對於正在尋求庇護的移民，美國要把這些人送回墨西哥，等待案件審理，這個項目又被稱為「留在墨西哥」（Remain in Mexico）計畫，自從1月以來就在提華納（Tijuana）、墨西卡利（Mexicali）與華瑞茲城（Ciudad Juarez）實施。

世界貿易組織（WTO）前總幹事拉米（Pascal Lamy）認為，墨西哥想要擺脫關稅障礙的心情可以被理解，然而，未來也可能面臨更多川普的威脅。他相信，如果歐布拉多提出申訴，WTO會毫無疑問站在墨西哥這一邊，因為就移民問題而實施關稅的想法，離該組織所認同的理念太遙遠；這個裁決結果大約需要花費約兩年時間。

據了解，墨西哥還同意採取一項更強勁的措施，包括10日開始在邊境部署國民警衛隊。5月以來，美國邊境官員就拘留13萬名以上想要過境的墨西哥人，這是自2006年的最高數字。

美國商業團體與川普的一些共和黨盟友警告，與墨西哥展開貿易戰，將損害美國經濟，政府必須放軟姿態。

►►預防墨西哥整治移民變卦　美財長：川普仍保留加徵關稅權力

►►還好川普又轉彎！如果真對墨西哥加關稅　美國人生活開銷暴增8300元

ET快訊
小兒子「在天上阿嬤帶我去玩」　媽聽完3點爆哭：大兒子投胎回來
冷氣24小時不關最省電？冷氣達人五招教你爽吹冷氣又省錢
獨／剛畢業3天！14歲女「騎友車」噴飛遭輾慘死　媽哭癱：給我

關鍵字：移民,川普,關稅,墨西哥,邊境,北美要聞

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

公車藏用過針頭！6歲女童坐下痛到大哭　9個月才能知感染結果

苦等137年！建築大師高第「聖家堂」終獲施工許可　2026登全歐最高

側寫／梅伊自信上任「脫歐3年全卡關」　身邊沒朋友…忍淚離去：我沒有惡意

30名街友全擠一間房「只有3張床」　房東狂吸金窮人卻睡草地

喵星人獲勝！「貓爪比傢俱重要」　紐約州立法禁止除爪手術

貿易糾紛用字喬不攏！G20今續協商　示警「有經濟下行風險」

川普超自信「解決棘手移民問題」　墨西哥屈服關稅恐陷更多威脅

終結惱人垃圾味！東京警視廳曝關鍵「消臭+吸汁」　它還能除鏽通水管

轉盤斷成兩半！遊樂設施運轉中解體　28人遭高速拋飛2重傷

減肥藥致幻？泰男「市場裸奔又縱火」　老父淚：每月剩1千難建房…

小編改歌後悔投韓「重來選其邁」　洗腦神曲百萬網友熱議：看完哭了

郭雪芙打死不認孫其君　劉以豪救火「她不是假面甜心」

正式宣布！韓國瑜登記參選總統　高喊3大信心「會創造兩岸和平」

她吼一聲｢嗚哈嗆碰｣神聲控巨毛蟲 抓包夜店毛蟲 網回：妳聲音比較好笑

台南貨櫃公園試營運搶先看！貨櫃滑草坡、卡丁車還可攀岩

大S母愛爆發送緬甸小男孩牛奶　對方堅持不收原因...網讚男孩：好有禮貌！

為韓站台狂批同婚「2020改回來」　現場謎之尷尬...網譏：豬隊友！

高雄夢幻雪花冰！珍珠、白玉免費加　來朵芒果玫瑰花清涼消暑一下吧♥

邵雨薇首場演唱會爆滿「救命啊」　挑戰《志明與春嬌》：太有種了！

劉以豪.郭雪芙背著正宮獨處調情　抱上陽台狂撩還壁咚「親我！」

公車藏用過針頭！6歲女童坐下痛到大哭　9個月才能知感染結果

苦等137年！建築大師高第「聖家堂」終獲施工許可　2026登全歐最高

側寫／梅伊自信上任「脫歐3年全卡關」　身邊沒朋友…忍淚離去：我沒有惡意

30名街友全擠一間房「只有3張床」　房東狂吸金窮人卻睡草地

喵星人獲勝！「貓爪比傢俱重要」　紐約州立法禁止除爪手術

貿易糾紛用字喬不攏！G20今續協商　示警「有經濟下行風險」

川普超自信「解決棘手移民問題」　墨西哥屈服關稅恐陷更多威脅

終結惱人垃圾味！東京警視廳曝關鍵「消臭+吸汁」　它還能除鏽通水管

轉盤斷成兩半！遊樂設施運轉中解體　28人遭高速拋飛2重傷

減肥藥致幻？泰男「市場裸奔又縱火」　老父淚：每月剩1千難建房…

華南青少棒／嘉縣右撇子左投鍾秉樺　6.2局好投奪勝驚艷教練

公車藏用過針頭！6歲女童坐下痛到大哭　9個月才能知感染結果

台灣博士洪基恩到江蘇工作　發揮「4肯精神」獲淮安傑出青年

長榮航空10日出席空服員勞資協商會前會　交部召開應變會議

飛噴趴地...14歲少女「無照騎車」爆頭亡！駕駛手抖自責：我盡力了

撒嬌校貓見人就蹭飯「腫成泡芙」　學生下禁食令：牠太胖了！

韓國瑜花蓮大造勢　柯文哲：我會朝向文明國家的方式

金門歐厝「沉睡戰車」正夯　白目客笑歪「倒掛砲管」網全怒...在地人曝現況

激增74.8kg！麥拉倫推出570S Coupe／Spider「高下壓力套件」　

日妞最愛「襯衫洋裝」一件多穿　解開當罩衫、內搭丹寧褲都好看

鮪魚錄影中「彎腰走光」急拉泳衣　小鐘驚喊：胸部都看到了！

國際熱門新聞

19歲Uber外送員等待背影 ..

他陪女友回家　進門發現女友媽竟..

最新「車諾比照片」曝光！逃命瞬..

纏綿引響尾蛇3P　男拋下女友秒..

人間冥河！石化湖「生物一碰變乾..

日2歲女童遭正妹媽虐死　體重僅..

4歲童便秘半年　一剖腹蹦出「炒..

18歲少女斷魂卡丁車！噴鼻血離..

愛女搭Uber失蹤　他開定位驚..

公寓頻傳詭吼聲　女星竟藏馬來熊

嬰上顎現不明黑斑　醫生一看糗了

左排直接爆頭　巴士撞限高柱17..

金正恩兄遭暗殺原因曝：CIA線..

傻妹想提早結束月經　DIY「軟..

更多熱門

相關新聞

華盛頓遊行誤傳槍響　多人傷

美國華盛頓特區8日一場數百人參加的遊行在晚間變了調，驚傳槍響的傳聞甚囂塵上，讓大批現場民眾驚慌竄逃，造成許多人受到輕傷。事後，維護公共安全的副市長唐納休（Kevin Donahue）在推特上證實，現場並沒有槍手出現。

美財長：川普保留對墨加徵關稅權力

若加墨關稅　美國人開銷增8300元

證實裁員逾千人　IBM：調整團隊

加州男縱火槍戰　對峙6小時被擊斃

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 林志玲結婚 金曲獎 NBA冠軍戰 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 馬如龍病危 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

再熱一天致災豪雨彈來了！全台灌5天

大媽逼讓座「以為只穿1隻襪」她神回

Eason忍N年控他出外景霸凌！

女雙載飛趴車道　轎車駕駛：我閃不過

27歲OL狂放屁竟罹大腸癌！父崩潰癱地

19歲Uber外送員等待背影 網一看秒淚

酒駕奪命！3子趴遺體旁哭：要找媽媽

砸1萬「那邊變狼牙棒」！女爆氣不做了

15萬韓粉塞爆　記者實算紅椅14833張

老饕激推！「迷客夏」點這才專業

他陪女友回家　進門發現女友媽竟是「幾天前炮友」

他刺青怕痛頭塞女伴奶！刺青師傻眼

粉紅奧迪R8千金辣模　直播側身走光

不用買我的！她偷喝男友紅茶震驚了

韓國瑜蓋環島高速公路　土木專家打臉

更多

最夯影音

更多

小編改歌後悔投韓「重來選其邁」　洗腦神曲百萬網友熱議：看完哭了

郭雪芙打死不認孫其君　劉以豪救火「她不是假面甜心」

正式宣布！韓國瑜登記參選總統　高喊3大信心「會創造兩岸和平」

她吼一聲｢嗚哈嗆碰｣神聲控巨毛蟲 抓包夜店毛蟲 網回：妳聲音比較好笑

台南貨櫃公園試營運搶先看！貨櫃滑草坡、卡丁車還可攀岩

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面