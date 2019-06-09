川普超自信「解決棘手移民問題」　墨西哥屈服關稅恐陷更多威脅

▲為了尋求2020連任，川普經常喊出他要解決移民問題。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合外電報導

美國總統川普（Donald Trump）8日充滿自信預測，墨西哥將嚴格執行一項有關移民的新協議，此舉可以阻擋更多想進入美國的中美洲移民。他同日透過推特表示，「墨西哥會非常努力，如果真的這樣做了，就會是美墨之間相當成功的協議。」

《路透社》報導，川普認為墨西哥會徹底實施一項新協議；根據內容，美墨同意擴大具有爭議的庇護計畫，同時加強南部邊境的安全，阻止移民踏入美國。這項協議於7日宣布，先前在華府討論了3天，川普原本威脅10日要對所有墨西哥進口商品徵收5％關稅，不過後來又決定暫停徵稅，因為美墨已達成共識。

川普政府堅信，這項協議能解決移民問題。不過，美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）8日在日本福岡參加G20財長會議時表示，如果墨西哥未能執行新協議，川普依舊保有徵收關稅的能力。

除了有自信能化解移民問題，川普8日也透過推特強調，墨西哥將立刻開始購買大量的美國農產品。事實上，自從中美貿易戰開打，美農民就受到嚴重打擊；如果川普真的向墨西哥徵稅而引來報復，美農民同樣會被影響。

目前還不清楚墨西哥是否做出川普所說的承諾，在美墨聯合聲明中，並未提及墨西哥會擴大購買美國農產品。墨西哥總統歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）8日稍晚則表示，他已與川普交談，他提供美方友好的關係與承諾。

共和黨籍的川普上任後，始終不忘非法移民的問題，他誓言要在邊境蓋牆，然而國會拒絕提供資金。對於來自墨西哥的移民想在美國尋求庇護，他感到非常挫敗，他多次指責移民帶來犯罪與毒品。

▲川普認為，美墨邊境移民造成許多治安危機。（圖／達志影像／美聯社）



根據協議，對於正在尋求庇護的移民，美國要把這些人送回墨西哥，等待案件審理，這個項目又被稱為「留在墨西哥」（Remain in Mexico）計畫，自從1月以來就在提華納（Tijuana）、墨西卡利（Mexicali）與華瑞茲城（Ciudad Juarez）實施。

世界貿易組織（WTO）前總幹事拉米（Pascal Lamy）認為，墨西哥想要擺脫關稅障礙的心情可以被理解，然而，未來也可能面臨更多川普的威脅。他相信，如果歐布拉多提出申訴，WTO會毫無疑問站在墨西哥這一邊，因為就移民問題而實施關稅的想法，離該組織所認同的理念太遙遠；這個裁決結果大約需要花費約兩年時間。

據了解，墨西哥還同意採取一項更強勁的措施，包括10日開始在邊境部署國民警衛隊。5月以來，美國邊境官員就拘留13萬名以上想要過境的墨西哥人，這是自2006年的最高數字。

美國商業團體與川普的一些共和黨盟友警告，與墨西哥展開貿易戰，將損害美國經濟，政府必須放軟姿態。

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