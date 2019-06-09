愛心端午辦桌活動　席開115桌宴請弱勢

▲台南市認心關懷協會辦理台南市東區全部45里愛心端午辦桌活動，席開115桌，邀請東區的低收入戶及獨居長輩。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市認心關懷協會6月9日，特地盛大辦理台南市東區全部45里愛心端午辦桌活動，席開115桌，邀請東區的低收入戶及獨居長輩，在端午節連假與這些長輩共同團圓用餐、讓這些長者感受到佳節歡樂的氣氛。

台南市認心關懷協會從成立6年多，至今立案也近3年了，當初從最早10多位充滿熱血的年輕人號召發起，該協會立案成立後，如今參與的會員人數也已超過百人了，認心協會理事長周元良表示，該協會雖然設立的會址在台南市，但關懷的對像有育幼院、教養院、弱勢課後輔導班、喪葬協助、急難救助的個案等，是不分區域性的。

周元良理事長說，此次的活動都沒有請外來的廠商來承包，包含廚師、表演團體、主持人、工作人員等，全部都是無怨無悔愛心付出的志工，認心協會此次的關懷愛心活動，也沒有向政府相關單位申請經費的補助、也沒有公開的募款，所有活動的經費，都是由互相認識的好友彼此間籌措完成此善舉。

此次認心協會的盛舉，周元良理事長除了感謝協辦單位的贊助、好友的相助，更感謝台南市東區區長陳勝楠和東區公所社會課郭銘傑課長等全力相挺協助籌辦，此次活動圓滿成功、場面感人溫馨，可稱得上是幸福溫暖的大東區。