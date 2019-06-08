178公尺走40分鐘！郭台銘板橋掃街人氣旺　民眾瘋喊「總統好」

▲8日下午5時左右，郭台銘還沒到現場，大批民眾就已排隊達數百公尺。（圖／記者羅志華攝）

突發中心／新北報導

端午連假日第二天，國民黨總統初選參選人郭台銘來到主場板橋發送「果凍財神包」；大批民眾臉書接獲消息，8日下午早早就到現場排隊，超長人龍完全看不到盡頭。隨後進入黃昏市場掃街時，熱情民眾一擁而上，短短1百多公尺，竟花了40分鐘才走完，最後在民眾高喊「總統好！」的超強氣勢下，結束這次活動。

▲郭台銘一抵達板橋重慶黃昏市場，大批民眾立刻熱烈歡迎。（圖／記者羅志華攝）

郭董延續7日西門町發送香包行程，8日下午來到板橋重慶黃昏市場，大批民眾搶先卡位，第一位來排隊的大姊更是下午1點多就開始排隊。郭董下午5點50分抵達現場後，在民眾一陣「凍蒜」聲中就定位開始發香包。現場還傳出民眾高喊「我們不要說夢想的人，要能實踐夢想的人」。

隨後進入黃昏市場掃街後，整場活動進入另一波高潮，許多店家事先並不知情，看到郭董現身非常驚喜，紛紛搶著握手合照；期間郭董更數次抱起民眾小孩、彎腰與長者握手，展現親民作風。郭董的超高人氣吸引大批民眾簇擁，短短200公尺不到的路程，竟花了40分鐘才走完，最後在熱情民眾的「總統好」聲下，趕往下一場掃街活動。

▲郭台銘掃街展現親民作風，受到大批民眾歡迎。（圖／記者羅志華攝）

