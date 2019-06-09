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準新娘被求婚後遇死亡車禍！砂石車失控翻覆輾斃乘客　13人死亡

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▲▼準新娘被求婚後遇死亡車禍，砂石車失控翻覆輾斃乘客，導致13人死亡。（圖／翻攝自Twitter）

▲準新娘被求婚後遇死亡車禍，砂石車失控翻覆導致13人死亡。（圖／翻攝自Twitter）

國際中心／綜合報導

菲律賓昨（8）日發生一起死亡車禍，在東部南甘鄰省（Camarines Sur）的一名準新娘在舉辦完傳統的婚前儀式後，搭乘的砂石車在行經山區的路途中失控翻覆，包括準新娘在內共13人死亡，數十人受傷。

綜合外媒報導，砂石車上的53名乘客剛參加完當地的傳統婚前儀式後，準新娘和其親友正準備返回新郎家，在行經山路時剎車突然失控，一直沿著下坡路滑行後翻覆，包括準新娘在內共13人死亡，其他人也被甩出車外受傷。

▲▼準新娘被求婚後遇死亡車禍，砂石車失控翻覆輾斃乘客，導致13人死亡。（圖／翻攝自Twitter）

▲有些乘客直接被砂石車輾斃。（圖／翻攝自Twitter）

南甘鄰省聖費南多鎮（San Fernando）警方調查人員奎瑙（Victor Quinao）表示，菲律賓男女在婚前，準新郎會和家人一同拜訪女方家正式向準新娘求婚，但並不清楚為何準新娘也會在這台車上。據了解，這輛用來載運砂土的砂石車是地方政府所有，特別為了這場活動出借，在車上擺放了一些座椅，部分乘客則站立。

▲▼準新娘被求婚後遇死亡車禍，砂石車失控翻覆輾斃乘客，導致13人死亡。（圖／翻攝自Twitter）

▲部分乘客被甩出車外受傷，等待醫療單位救援。（圖／翻攝自Twitter）

受傷的乘客和司機被送往納加市（Naga）的比科爾醫療中心（Bicol Medical Center）急救，據當地媒體報導指出，死者還包括了2名分別為4歲、5歲的孩童。聖費南多鎮長馬布洛（Fermin Mabulo）表示，政府將會對死傷者和家屬提供醫療或治喪協助，警方也正在調查車禍原因和駕駛的肇事責任。

菲律賓道路交通事故頻傳，除了交通車輛欠缺保養維修之外，訓練不足的駕駛也是不定時炸彈。曾有立法者批評，國家對於道路交通規範不足，根本是讓「移動棺木」在道路上行駛。

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關鍵字：菲律賓,婚前儀式,準新娘,求婚,車禍,剎車失控,東南亞要聞

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