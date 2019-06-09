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LV包送洗拉鍊斷！老闆一個動作秒變「A貨」超崩潰　網驚：最新聯名款？

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▲名牌包送洗，拉鍊壞掉店家擅自更換，包包一秒變A貨，原PO崩潰。（圖／翻攝爆怨公社）

▲名牌包送洗，拉鍊壞掉店家擅自更換，包包一秒變A貨，原PO崩潰。（圖／翻攝爆怨公社）

突發中心／綜合報導

名牌包的保養清潔大不易，許多人會選擇送洗，然而，一名網友將她的包包送洗，但在保養時拉鍊斷了，沒想到店家竟擅自幫她換了一個拉鍊，事後她領回包包一看到拉鍊，名牌包瞬間變「A貨」，讓她瞬間崩潰，不少網友見狀也傻眼，紛紛留言「老闆在開玩笑嗎...」、「瞬間LOW掉」。

原PO在臉書社團《爆怨公社》PO文表示，她將家人送的包包送洗，而這期間店家曾致電告知「因包包氧化，保養時拉鍊斷了，直接幫我補這個拉鍊頭，已經補好了」。

然而，原PO萬萬沒想到，原本印有「LV」的拉鍊頭，竟直接被換上「YKK」拉鍊頭，她見狀崩潰，並在領回包包時詢問是否能減免一些清洗費，但老闆卻不斷跳針「沒有辦法耶」，讓原PO只能無奈地摸摸鼻子走人。

文章一出，許多網友見狀傻眼，紛紛留言「放了ykk 就沒價值了，這老闆也太妙了吧」、「Lv變ykk，看了好暈」、「瞬間真包變假包了」、「感覺很差，應該要先告知妳才對！」

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關鍵字：LV,送洗,保養,YKK

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