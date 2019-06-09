正妹超商買飲料...店員貼手寫「9字公告」拒結帳　潦草字跡網看嘸：寫X小！

▲超商店員貼9字公告拒幫客人結帳。（圖／翻攝爆怨公社）

突發中心／綜合報導

半夜口渴想喝東西，24小時營業的超商通常會是許多人的最佳首選，但一名女網友到超商購物時，門口貼了張寫著「忙碌中無法幫你結帳」的字條，拒絕讓她進入購物，讓該網友不滿PO文抱怨，而由於字條上的字相當潦草，「忙」字的豎心旁與亡字間隔極大，讓許多網友看傻留言，「『小七』碌中？歿中？沒中？是在寫尛...」。

原PO在臉書社團《爆怨公社》PO出一張照片表示，她9日凌晨到超商買飲料，但剛好遇到補貨時間，沒想到店員竟在大門貼上「忙碌中無法幫你結帳」的9字公告，拒絕讓她進去購物，甚至還走上前點了3次字條示意原PO離開，讓她傻眼直問，「現在超商凌晨都是這樣營業的嗎...是我太久晚上沒出門所以跟不上時代腳步了嗎」。

▲原PO半夜到超商買飲料，卻被店員拒絕結帳，氣得PO網抱怨。（圖／翻攝爆怨公社）

文章一出，許多網友看完店員的「9字公告」後紛紛傻眼，留言問到「我看成小七沒中...什麼挖哥阿」、「字寫得也太醜了吧...」、「靠北，把忙看成『小七』了，一直在研究到底小七啥小中，哈哈」。

另外，有不少網友針對店員舉動做出回應，「大夜班真的很忙，就體諒一下吧」、「我光看到那些綠色箱子要大夜班一個人整理，我頭就麻了！」但也有人認為，不管怎樣都不該如此，「有時間指這張紙 是沒時間結帳膩 貨再多 這時間客流量也不大」、「這麼忙就取消大夜吧，何況比這辛苦的大夜工作比比皆是」。

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