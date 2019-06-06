東森自然美加盟店花百萬裝潢新開張　王令麟先「讚」再說

▲東森自然美博愛店斥資百萬元重新裝潢後，全新面貌於6/6新開張，東森集團創辦人王令麟（前排中）親自到場祝賀，讓店主陳玲慧（前排右）開心又感動。（圖／記者徐文彬攝）

記者洪菱鞠／台北報導

東森自然美投入資源對品牌形象大改造，且積極布局產品線，找來知名女星擔任品牌代言人強力行銷宣傳，讓許多加盟店主充滿信心，其中，東森自然美博愛店主陳玲慧不惜花費百萬元重新裝潢店面，除了提供更高規格的服務及環境品質，另一方面也是用實際行動力挺東森。在6日重新開幕這天，東森集團創辦人王令麟不僅親自到場祝賀，一看到老店再造新氣象，他還沒進門就先說「讚」。

東森自然美博愛店經過一個月重新裝潢後，一走進店內就能看到東森自然美氣旋識別標誌，空間整體在簡潔白色與藍綠色調的風格搭配下，既充滿年輕時尚氣息，也呈現出高質感氛圍，為老店帶來不同以往的新面貌。為了打造最舒適的美容室，不僅選用昂貴的金泊壁紙，還使用進口床套、矽膠床墊，並從國外訂購琺瑯杯壺組，細節處同樣用心。陳玲慧說，「為了給顧客最好的服務品質，要改裝的話，一定要徹底。」

▲為了打造最舒適的空間，其中一間美容室特別選用昂貴的金泊壁紙，營造尊榮氛圍。（圖／記者徐文彬攝）

為貼近消費者需求，同時傾聽加盟店主們的心聲，王令麟除了親自體驗美容Spa課程，也親自走到第一線至北、中、南區各加盟店巡店視察，而在為店主加油打氣時，因為一席談話讓陳玲慧對於公司未來經營走向樂觀期待，因此決定用行動支持，要當第一個重新裝潢的加盟店，當時王令麟曾答應「若重新裝潢，開幕時我一定人到」，在開幕當天，他也實現承諾親臨祝賀，為現場增添熱鬧氣氛。

▲東森集團2018年入主自然美後，王令麟從北跑到南，親自到台北、高雄、屏東等各加盟店巡店視察，傾聽第一線店主的聲音。（圖／東森自然美提供）

陳玲慧擁有38年美容資歷，國中時開始跟著媽媽學做美容，之後以此為事業經營發展，現在就連女兒也加入這一行，一起在自然美打拼，將一技之長傳承3代。對此，王令麟表示，「自然美就是有這麼多優秀的老師，代代相傳很了不起，所以老店新開一定要親自來祝福，而在新產品系列陸續推出，以及集團資源支持下，希望未來可以多開幾家店。」

▲在陳玲慧（右）鼓勵下，女兒陳瑜欣（左）也跟著學做美容，雖然才接觸3年的時間，卻已經獨當一面，包括介紹產品、護膚保養、肌膚檢測等，都能親自為顧客服務，她未來也有打算接下媽媽的美容事業。（圖／記者徐文彬攝）

儘管陳玲慧15年前於博愛店開店，全盛時期還一併打通136號，兩房合併成一間，但受到大環境不佳、成本高、舊客老化流失、新客進不來等因素影響，導致業績大如不前，即使她不惜自掏腰包印體驗券、做面紙、夾報，甚至花費12萬元在機場、飯店等旅遊介紹手冊刊登打廣告，導客量仍不如預期，「客源不進來，花再多錢都沒用，再有實力也沒辦法展現」，由於經營困難，讓她一度有想收店的念頭，就在想放棄的時候，因為東森入主自然美、王令麟的加油打氣，讓她願意繼續投資，認為可以再拼拼看。

陳玲慧表示，自然美擁有好的產品，自己在服務顧客時，不強迫推銷，而是以分享為主，先讓他們體驗新產品感受效果，但過去自然美有很長一段時間沒宣傳，因此很多年輕一輩都不知道，現在看到東森自然美大力行銷提升質感，除，打響知名度，整體形象也變得更年輕、漂亮，跟以前不一樣之外，透過集團資源，由東森購物會員和客服運用大數據協助導客，目前已經成功導入16位顧客，因此對於未來經營深具信心。