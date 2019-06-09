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中南部小心！「典型鋒面+西南氣流」灌雨4天　一張圖看致災豪雨彈怎麼下

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▲▼ 高雄仁武明湖街淹水如漂漂河（圖／李姓網友提供）

▲氣象局示警，下周典型鋒面來襲，中南部要小心豪雨等級以上降雨。（圖／資料照／李姓網友提供）

記者賴文萱／台北報導

端午連假後大變天！氣象局指出，台灣將進入多雨型態，周一起逢鋒面位於台灣附近，容易伴隨顯著的降雨，尤其鋒面上的中尺度天氣系統，除易帶來短時強降雨以外，也可能造成劇烈天氣現象。另外，再加上西南氣流影響，中南部地區周二至周四可能出現豪雨以上強度降雨，民眾務必做好防汛準備，並隨時留意最新天氣訊息。

▲▼一周天氣。（圖／中央氣象局）

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▲周一起，鋒面加上西南氣流逐漸影響，全台有雨，中南部更要慎防豪雨以上致災雨勢。（圖／中央氣象局）

氣象預報員官欣平表示，周一起，是下一波鋒面接近過程，雖然還沒真的抵達，但鋒面前緣已有很多中尺度對流伴隨逐漸增強的西南風帶入，因此，西半部地區可能出現局部大雨或豪雨，東半部地區也會有零星陣雨或雷雨發生。

周二至周四，滯留鋒面在台灣上空並逐漸往南移，整個台灣都在影響範圍內，全台有大雨或豪雨等級以上雨勢發生，再加上西南氣流影響，將會為迎風面帶來充沛水氣，屆時中南部地區降雨會更加猛烈，尤其西半部部分區域要慎防豪雨以上降雨狀況。

▲▼雨炸南台灣，高雄淹水災情。（圖／記者宋德威攝）

▲去年西南氣流雨炸南台灣，高雄淹水災情嚴重。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

氣象局指出，由於這一波鋒面屬於滯留性鋒面，停留在台灣時間比較久，周五到周日雖然鋒面南移到巴士海峽附近，逐漸遠離，但整個台灣還是在鋒面雲系影響下，天氣不會太好，各地仍屬於水氣多、天氣不穩的狀況，要到下一周天氣才會真的好轉。

天氣風險公司也指出，周一起，西南氣流影響，清晨起中、南部開始有一陣陣的驟雨；深夜起北部轉短暫陣雨。周二中午後鋒面抵達台灣附近，全台有雨，北部、中部的平地降雨最劇烈。

▲▼一周天氣。（圖／天氣風險公司）

▲天氣風險提醒，今年前幾次鋒面都是一天之內通過，但這次符合典型梅雨鋒面條件，是很危險的致災性天氣。（圖／天氣風險公司）

周三、周四鋒面持續滯留台灣上空，但西南氣流稍減弱，西半部各地仍有明顯雨勢，中南部山區嚴防持續性降雨。周五西南氣流再增強，西半部各地雨勢再增強。預估周二、周五是梅雨鋒面影響最顯著的兩天。

到了周六、周日，鋒面南移至巴士海峽，除南部、東部仍有短暫陣雨外，各地天氣將轉趨穩定。天氣風險公司提醒，梅雨在台灣不是綿綿細雨，而是一陣陣的「傾盆大雨，伴隨雷擊與強陣風」，累積的降雨不會比颱風小，如果還沒做好防汛、整備或採收工作，這次一定要準備好。

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關鍵字：天氣,氣象局,氣象雲,下雨,大雨,梅雨,致災雨勢

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