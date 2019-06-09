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聽信導航言…闖到公墓　想回頭卻「刁車」男子嚇怕摸黑下山求助

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▲台中市謝姓男子8日晚間跟著手機導航指示卻受困山區產業道路，只好摸黑走下山求救。（圖／草屯分局提供

記者白珈陽／南投報導

台中市大甲區謝姓男子8日晚間9時30分許，開貨車到南投縣中寮鄉載運貨物完畢後要返回台中，因對路況不熟悉，跟著導航一路開往龍南村山區產業道路，豈料沿途全無路燈且道路狹窄，中途又遇到公墓，謝男心裡覺得「毛毛的」，於是當下想迴轉卻慘遭「刁車」，只好徒步摸黑下山求助，經草屯分局與熱心民眾幫助終於脫困。

草屯分局表示，爽文派出所警員8日晚間近10時接獲謝姓民眾報案，稱其人在中寮鄉龍安郵局前，但他的貨車車輪卡進路旁的水溝裡無法開下山，同時向員警訴苦，都是「手機導航」害得他在山區迷路，又因山區手機通訊不良，摸黑走了20分鐘才終於找到電話亭求救

警方調查，謝男家住台中大甲，8日晚間到中寮鄉清水村載運貨物，返回台中時誤信手機導航資訊，開往龍南村竹坑巷的山區產業道路，而一路上完全沒有路燈、道路相當狹窄，又途經「龍安公墓」使謝男心驚膽跳，當他想辦法在狹窄的山路迴轉時，右方的前後輪皆「刁」進水溝，當下無法動彈。

由於山區手機訊號接收不良，謝男只好鼓起勇氣下山求助，摸黑走了20分鐘後在龍安郵局前找到公共電話，遂打電話向警方求助；爽文派出所警員謝琪儒接獲報案後，立即前往龍安郵局找尋謝男，詳細了解謝男困境。

得知貨車卡進水溝後，即向住在派出所附近的廖姓民眾商借堆高機，廖姓民眾也二話不說，立即熱心開出堆高機，與警方一同前往謝男「刁車」的事故現場，將謝男的小貨卡撐高脫離水溝；謝男相當感謝警方與廖男的幫助，並表示要幫廖男出堆高機的油錢，但廖男當場婉拒，他說：「能有機會助人是快樂的」。

草屯分局提醒，導航對於一般道路、高速公路較為熟悉，山區許多地區因衛星定位不準確，容易發生走錯路的情形，一旦行走在不熟識的山區道路、產業道路沒有路燈，或是道路愈來愈狹窄，就應盡快原路返回，以免因路況不熟發生意外。

▲廖姓民眾熱心出動堆高機，幫助謝男小貨卡順利脫困。

▲廖姓民眾熱心出動堆高機，幫助謝男小貨卡順利脫困。

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關鍵字：草屯,導航

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