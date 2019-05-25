影／草屯車禍拍到「恐怖照片」深淵凝視！在地人一看大驚：有張人臉

記者柯沛辰、白珈陽／南投報導

南投縣草屯鎮碧山路24日深夜發生一起機車對撞車禍，沒想到時隔不到2小時，同一路段25日凌晨又發生汽車對撞，所幸駕駛人皆無大礙。當時碧峰守望相助隊到場協助，拍下現場畫面，但有眼尖網友覺得照片不太對勁，放大一看才發現「有一張臉！」

▲草屯鎮碧山路段連2天發生車禍，引起在地民眾關注。（圖／碧峰守望相助隊提供）

草屯鎮碧山路24日深夜到25日凌晨之間，短短2小時就分別發生機車對撞、汽車對撞車禍，好在兩起案件皆未造成重大傷亡，僅駕駛人輕傷，無生命危險。

兩起車禍發生後，有熱心民眾將現場照片PO到臉書地方社團「草屯人」，提醒碧山路下坡路段發生車禍，深夜路過需放慢速度、小心駕駛。碧峰守望相助隊從善如流，同樣在留言處PO出現場照片，呼籲民眾要注意行車安全，不要輕忽速度帶來的危險。

▲車頭嚴重損毀，所幸駕駛並無大礙。（圖／碧峰守望相助隊提供）

許多在地人看完後，大多留言相互提醒注意，但有眼尖網友發現照片很奇怪，忍不住留言詢問：「不是我要嚇人，有人注意到照片上有一張臉嗎？香菇頭帶著恐怖的笑臉！」

其他網友一聽，立刻將照片放大仔細查看，紛紛留言驚呼：「是有一個沒錯」、「很恐怖」、「我也看到了，真的蠻清楚的」、「所以要小心開車」、「寧可信其有，主要是開車應小心。」

不過，也有人不以為然，認為「想像力很豐富」、「想太多」。對此，碧峰守望相助隊員也回應，當時駕駛人已經下車，沒人在車上，所謂的鬼臉應該只是玻璃上的光影。

▲▼有網友指出，駕駛座內有一張人臉。（圖／碧峰守望相助隊提供）

▼照片引起網友熱議，但守望相助隊員指出「應該是光影啦」。（圖／翻攝自臉書）